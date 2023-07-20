Курганская прокуратура направила в суд сотни уголовных дел, которые незаконно закрывали

Курганская прокуратура следит за тем, как полиция раскрывает уголовные дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская прокуратура направила в суд более 100 уголовных дел, которые скрывались от учета. Информация об этом размещена на сайте регионального ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий в 2023 году по инициативе прокуроров дополнительно поставлено на учет 363 преступления или 5,3% от всех зарегистрированных в регионе, в том числе 1 убийство, 2 причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 81 кража, 37 мошенничеств, 16 криминальных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 13 — с незаконным оборотом оружия. В общей сложности в суд уже направлены уголовные дела о 111 преступлениях, укрытых от учета различными способами», — говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре региона поясняют, что одним из основных способов укрытия преступлений от учета является незаконный отказ в возбуждении уголовного дела. «Так, одним из территориальных отделов полиции с января текущего года не принималось законное процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по факту ДТП, в результате которого двум пешеходам причинен тяжкий вред здоровью. <…> Только после вмешательства прокуратуры области органом правоохраны в июле принято решение о возбуждении уголовного дела», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что курганская полиция раскрывает больше всех преступлений на Урале. Такие данные за первое полугодие сообщили в региональном УМВД. По стране местное областное управление попало в топ-10 областей с самой высокой раскрываемостью.