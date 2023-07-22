Вице-спикер Совбеза нашел виновных в гибели военкора РИА Новости

За гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева ответственны США и Украина. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он уточнил, что заявления этих двух стран о неприменении кассетных боеприпасов против гражданских являются ложью.
«Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США. <…> Заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие (кассетные боеприпасы — прим. URA.RU) против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью», — рассказал Косачев в своем telegram-канале. Политик также призвал Украину отказаться от использования кассетных боеприпасов.
ВСУ совершили атаку на Запорожскую область 22 июля. В результате удара кассетными боеприпасами было ранено несколько военных корреспондентов. Экс-сотрудник URA.RU Ростислав Журавлев погиб. Два корреспондента «Известий» получили ранения разной степени тяжести. URA.RU приводило сводку, что известно о погибшем военкоре. Минобороны РФ уточняет, что журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области, передает «Национальная служба новостей».
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