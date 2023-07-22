Вице-спикер Совбеза нашел виновных в гибели военкора РИА Новости

Вице-спикер Совбеза Косачев: в гибели Журавлева виновата Украина и США

22 июля 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Заявления США и Украины про кассетные боеприпасы оказались ложными, заявил Константин Косачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева ответственны США и Украина. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он уточнил, что заявления этих двух стран о неприменении кассетных боеприпасов против гражданских являются ложью. «Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США. <…> Заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие (кассетные боеприпасы — прим. URA.RU) против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью», — рассказал Косачев в своем telegram-канале. Политик также призвал Украину отказаться от использования кассетных боеприпасов. ВСУ совершили атаку на Запорожскую область 22 июля. В результате удара кассетными боеприпасами было ранено несколько военных корреспондентов. Экс-сотрудник URA.RU Ростислав Журавлев погиб. Два корреспондента «Известий» получили ранения разной степени тяжести. URA.RU приводило сводку, что известно о погибшем военкоре. Минобороны РФ уточняет, что журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области, передает «Национальная служба новостей».

За гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева ответственны США и Украина. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он уточнил, что заявления этих двух стран о неприменении кассетных боеприпасов против гражданских являются ложью. «Ответственность за это преступление ложится в равной степени и на Украину, и на США. <…> Заверения американцев и украинцев об отсутствии планов применять это оружие (кассетные боеприпасы — прим. URA.RU) против некомбатантов на поверку оказались чистой ложью», — рассказал Косачев в своем telegram-канале. Политик также призвал Украину отказаться от использования кассетных боеприпасов. ВСУ совершили атаку на Запорожскую область 22 июля. В результате удара кассетными боеприпасами было ранено несколько военных корреспондентов. Экс-сотрудник URA.RU Ростислав Журавлев погиб. Два корреспондента «Известий» получили ранения разной степени тяжести. URA.RU приводило сводку, что известно о погибшем военкоре. Минобороны РФ уточняет, что журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области, передает «Национальная служба новостей».