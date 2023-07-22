Челябинская прокуратура начала проверку по факту ДТП со спортсменами из Екатеринбурга

Прокуратура города Кыштыма (Челябинская область) проконтролирует ход доследственной проверки по факту ДТП, в котором пострадали спортсмены из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«По факту аварии, которая произошла 22 июля в 11:40 на 16 километре автодороги Кыштым — Большие Егусты проводится доследственная проверка. Прокуратура Кыштыма проконтролирует ее проведение», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Челябинской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Урал» не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с попутным автомобилем «УАЗ». Машины выехали на правую обочину, где столкнулись с припаркованным автомобилем Тойота. Эта машина от удара продвинулась вперед и наехала на шестерых человек, которые стояли перед машиной.
Также URA.RU стало известно о характере травм, полученных свердловскими спортсменами в ДТП на территории Челябинской области возле Кыштыма. 19-летний житель Екатеринбурга госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Его земляк, ровесник, получил ушиб поясничного отдела позвоночника, ему назначено амбулаторное лечение. 39-летний тренер госпитализирован с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами ног. 16-летний спортсмен госпитализирован с компрессионным переломом грудного отдела позвоночника. 14-летнему спортсмену, с ушибами ног, назначено амбулаторное лечение. Еще один 15-летний спортсмен госпитализирован с ушибами голеней и бедра.
Спортсмены из Екатеринбурга попали в ДТП в Челябинской области, когда возвращались с соревнований по мантинбайку. Вместе с ними был тренер. Одного несовершеннолетнего велосипедиста доставили в больницу на вертолете. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области, на место происшествия по поручению челябинского губернатора Алексея Текслера выезжала первый заместитель минспорта региона Анна Кодина.
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