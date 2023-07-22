Челябинская прокуратура начала проверку по факту ДТП со спортсменами из Екатеринбурга

22 июля 2023 в 20:23 Размер текста - 17 +

По факту аварии, которая произошла 22 июля в Кыштыме проводится доследственная проверка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прокуратура города Кыштыма (Челябинская область) проконтролирует ход доследственной проверки по факту ДТП, в котором пострадали спортсмены из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По факту аварии, которая произошла 22 июля в 11:40 на 16 километре автодороги Кыштым — Большие Егусты проводится доследственная проверка. Прокуратура Кыштыма проконтролирует ее проведение», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Челябинской области. По предварительным данным, водитель автомобиля «Урал» не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с попутным автомобилем «УАЗ». Машины выехали на правую обочину, где столкнулись с припаркованным автомобилем Тойота. Эта машина от удара продвинулась вперед и наехала на шестерых человек, которые стояли перед машиной. Также URA.RU стало известно о характере травм, полученных свердловскими спортсменами в ДТП на территории Челябинской области возле Кыштыма. 19-летний житель Екатеринбурга госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Его земляк, ровесник, получил ушиб поясничного отдела позвоночника, ему назначено амбулаторное лечение. 39-летний тренер госпитализирован с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами ног. 16-летний спортсмен госпитализирован с компрессионным переломом грудного отдела позвоночника. 14-летнему спортсмену, с ушибами ног, назначено амбулаторное лечение. Еще один 15-летний спортсмен госпитализирован с ушибами голеней и бедра. Спортсмены из Екатеринбурга попали в ДТП в Челябинской области, когда возвращались с соревнований по мантинбайку. Вместе с ними был тренер. Одного несовершеннолетнего велосипедиста доставили в больницу на вертолете. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области, на место происшествия по поручению челябинского губернатора Алексея Текслера выезжала первый заместитель минспорта региона Анна Кодина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура города Кыштыма (Челябинская область) проконтролирует ход доследственной проверки по факту ДТП, в котором пострадали спортсмены из Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «По факту аварии, которая произошла 22 июля в 11:40 на 16 километре автодороги Кыштым — Большие Егусты проводится доследственная проверка. Прокуратура Кыштыма проконтролирует ее проведение», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Челябинской области. По предварительным данным, водитель автомобиля «Урал» не выдержал безопасную дистанцию, столкнулся с попутным автомобилем «УАЗ». Машины выехали на правую обочину, где столкнулись с припаркованным автомобилем Тойота. Эта машина от удара продвинулась вперед и наехала на шестерых человек, которые стояли перед машиной. Также URA.RU стало известно о характере травм, полученных свердловскими спортсменами в ДТП на территории Челябинской области возле Кыштыма. 19-летний житель Екатеринбурга госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Его земляк, ровесник, получил ушиб поясничного отдела позвоночника, ему назначено амбулаторное лечение. 39-летний тренер госпитализирован с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами ног. 16-летний спортсмен госпитализирован с компрессионным переломом грудного отдела позвоночника. 14-летнему спортсмену, с ушибами ног, назначено амбулаторное лечение. Еще один 15-летний спортсмен госпитализирован с ушибами голеней и бедра. Спортсмены из Екатеринбурга попали в ДТП в Челябинской области, когда возвращались с соревнований по мантинбайку. Вместе с ними был тренер. Одного несовершеннолетнего велосипедиста доставили в больницу на вертолете. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области, на место происшествия по поручению челябинского губернатора Алексея Текслера выезжала первый заместитель минспорта региона Анна Кодина.