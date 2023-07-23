Военкора Журавлева из Екатеринбурга посмертно наградят орденом Запорожской области

Военкора Журавлева из Екатеринбурга наградят посмертно орденом Запорожской области

23 июля 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Ростислава Журавлева посмертно наградят Орденом «За заслуги перед Запорожской областью» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Погибший в Запорожской области военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев из Екатеринбурга будет награжден Орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий. «Ростислав Журавлев будет посмертно награжден Орденом „За заслуги перед Запорожской областью“», — написал Балицкий в telegram-канале . Военкор Ростислав Журавлев погиб 22 июля от разрыва кассетного снаряда в зоне спецоперации. Журавлева похоронят в Екатеринбурге, где он родился.

Погибший в Запорожской области военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев из Екатеринбурга будет награжден Орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий. «Ростислав Журавлев будет посмертно награжден Орденом „За заслуги перед Запорожской областью“», — написал Балицкий в telegram-канале. Военкор Ростислав Журавлев погиб 22 июля от разрыва кассетного снаряда в зоне спецоперации. Журавлева похоронят в Екатеринбурге, где он родился.