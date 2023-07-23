23 июля 2023
22 июля 2023

В Тюмени подешевели дыни, но подорожали арбузы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Курган, арбузы
К августу арбузы подорожали почти на 18% Фото:

В тюменских супермаркетах сети X5 Retail Group подешевели дыни, но подорожали арбузы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из магазинов «Пятерочка».

«Арбузы скаканули. Были 39 рублей за килограмм, стали — 46. Цена поменялась за неделю», — рассказала директор магазина «Пятерочка».

При этом собеседница агентства отметила, что за последнюю неделю снизилась цена на дыни. Дыня «Сезонная» стоила 124 рубля за килограмм, сейчас — 104. «Торпеда» со 109 рублей за килограмм подешевела до 79.

Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюмени резко взлетели цены на строительные материалы. За последние два месяца в среднем на 15% подорожали товары для электромонтажа и отделочные материалы.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюменских супермаркетах сети X5 Retail Group подешевели дыни, но подорожали арбузы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из магазинов «Пятерочка». «Арбузы скаканули. Были 39 рублей за килограмм, стали — 46. Цена поменялась за неделю», — рассказала директор магазина «Пятерочка». При этом собеседница агентства отметила, что за последнюю неделю снизилась цена на дыни. Дыня «Сезонная» стоила 124 рубля за килограмм, сейчас — 104. «Торпеда» со 109 рублей за килограмм подешевела до 79. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюмени резко взлетели цены на строительные материалы. За последние два месяца в среднем на 15% подорожали товары для электромонтажа и отделочные материалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...