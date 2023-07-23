В Тюмени подешевели дыни, но подорожали арбузы

К августу арбузы подорожали почти на 18% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В тюменских супермаркетах сети X5 Retail Group подешевели дыни, но подорожали арбузы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из магазинов «Пятерочка».

«Арбузы скаканули. Были 39 рублей за килограмм, стали — 46. Цена поменялась за неделю», — рассказала директор магазина «Пятерочка».

При этом собеседница агентства отметила, что за последнюю неделю снизилась цена на дыни. Дыня «Сезонная» стоила 124 рубля за килограмм, сейчас — 104. «Торпеда» со 109 рублей за килограмм подешевела до 79.

Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюмени резко взлетели цены на строительные материалы. За последние два месяца в среднем на 15% подорожали товары для электромонтажа и отделочные материалы.