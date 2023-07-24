Прокуратура заставила чиновников провести газ и воду к бесплатным участкам на «курганской Рублевке»

Суд удовлетворил требование прокуратуры к администрации Кетовского округа (также называемого «курганской Рублевкой»), просившей обеспечить инфраструктуру участков, выделяемых многодетным семьям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
«По требованию прокурора Кетовского района на муниципалитет возложена обязанность обеспечить необходимой инфраструктурой земельные участки, предоставляемые многодетным семьям», — сообщили в ведомстве. Необустроенные участки, выделяемые на бесплатной основе, находятся в селе Колесниково.
Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Участки, которые бесплатно предоставляют многодетным семьям, не имеют газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также не были оборудованы подъезды к 53 участкам, не проложена дорога к территории.
Прокуратура обратилась в суд с требованием обустройства инфраструктуры, поскольку ее отсутствие не позволяет пользоваться участками и может повлечь дополнительные расходы новых владельцев. «Исполнение судебного решения взято прокуратурой района на контроль», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что курганским погорельцам из микрорайона Смолино предлагают строить дома в селе Колесниково. Курганцев также беспокоило, что в этом селе имеется скотомогильник. В администрации отметили, что участки находятся на достаточном расстоянии от захоронения животных.
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