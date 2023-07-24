Прокуратура заставила чиновников провести газ и воду к бесплатным участкам на «курганской Рублевке»

Курганские власти по требованию прокуратуры проведут инфраструктуру к земельным участкам

В Курганской области обустроят участки для многодетных семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд удовлетворил требование прокуратуры к администрации Кетовского округа (также называемого «курганской Рублевкой»), просившей обеспечить инфраструктуру участков, выделяемых многодетным семьям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

«По требованию прокурора Кетовского района на муниципалитет возложена обязанность обеспечить необходимой инфраструктурой земельные участки, предоставляемые многодетным семьям», — сообщили в ведомстве. Необустроенные участки, выделяемые на бесплатной основе, находятся в селе Колесниково.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Участки, которые бесплатно предоставляют многодетным семьям, не имеют газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также не были оборудованы подъезды к 53 участкам, не проложена дорога к территории.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обустройства инфраструктуры, поскольку ее отсутствие не позволяет пользоваться участками и может повлечь дополнительные расходы новых владельцев. «Исполнение судебного решения взято прокуратурой района на контроль», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что курганским погорельцам из микрорайона Смолино предлагают строить дома в селе Колесниково. Курганцев также беспокоило, что в этом селе имеется скотомогильник. В администрации отметили, что участки находятся на достаточном расстоянии от захоронения животных.