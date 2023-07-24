В Ноябрьске откроют новое экопространство

В Ноябрьске начнет работу Экодом

В Экодом сможет прийти любой желающий Фото: пресс-служба «Энерго-Газ-Ноябрьск»

В августе 2023 года в Ноябрьске начнет работу новое уникальное пространство — Экодом. Как сообщили в пресс-службе «Энерго-Газ-Ноябрьск», его смогут посетить все желающие. Откроется Экодом при поддержке энергокомпании, местных властей и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Инновационные технологии».

«В Экодоме будут рады всем. Любой желающий сможет бесплатно посетить экоуроки, мастер-классы, разобраться в маркировках и правилах сортировки. Ведь многое из того, что мы привыкли считать просто мусором, можно и нужно сдать на вторичную переработку. У каждого будет возможность с пользой провести время, познакомиться с единомышленниками и научиться бережному отношению к природе», — рассказал URA.RU исполнительный директор «Энерго-Газ-Ноябрьск» Валерий Ольхов.

Граждане смогут сдать в ЯмалЭкоДом различные виды пластика, картон, бумагу, алюминиевые банки и батарейки. Все вторсырье будет передано на переработку. В здании также будут располагаться книгообменник и «пуговичный банк», в котором любой желающий сможет оставить ненужную пуговицу или наоборот — подобрать подходящую. Экодом станет уже третьим в ЯНАО. Еще два уже работают в Салехарде и Новом Уренгое.