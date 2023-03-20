Ямальский мэр протестировал необычный велосипед в экодоме. Видео

В Новом Уренгое открылся первый ЯмалЭкоДом для сбора вторсырья

21 марта 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Андрей Воронов протестировал велошредер Фото: пресс-служба «Инновационных технологий» В Новом Уренгое появился ЯмалЭкоДом — проект, благодаря которому жители смогут не выбрасывать, а сдавать полезное вторсырье на переработку. Глава города Андрей Воронов в рамках церемонии открытия протестировал велошредер (велосипед, измельчающий пластиковые крышечки) и пошутил о работе своих подчиненных, передает журналист URA.RU . «Мы постарались создать такое место, где будет комфортно и познавательно взрослым и детям, опытным экоактивистам и новичкам, где можно познакомиться с единомышленниками и воплотить в жизнь экологические инициативы», — отметил на открытии экодома генеральный директор регионального оператора по обращению с отходами «Инновационные технологии» Артем Ткаченко. Компания реализовала этот проект совместно с возчиком отходов «Ямалэкосервис» и при поддержке мэрии города, социальным партнером стал «Газпром добыча Уренгой». Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов отметил, что вскоре будут построены новый полигон и мусороперерабатывающий завод. «Но приучаться к разделению мусора нужно сейчас, и основная цель регионального оператора — привить культуру сортировки отходов гражданам», — отметил мэр. Воронов протестировал велошредер, а после пошутил, что поставил бы такой тренажер чиновникам мэрии: «Больше пользы принесли бы, а народ бы крышечки подкидывал». ЯмалЭкоДом в Новом Уренгое расположен по адресу: улица Сибирская, 26 (площадка у ТРЦ «Солнечный»). Жители могут в любой день недели приносить сюда пластик, макулатуру и металл, которые отправят на переработку. Также в экодоме будут проводить разные бесплатные мастер-классы, лекции и творческие мероприятия на тему экологи. Первый экодом в ЯНАО открылся в Салехарде в декабре прошлого года, в феврале в Надыме на Дне оленевода работал ЭкоЧум. Также похожие экологические центры есть в Ханты-Мансийске, Тюмени, Нижневартовске, Сургуте. Планируется открытие экодомов и в Свердловской области. Видео: пресс-служба «Инновационных технологий» Фото: пресс-служба «Инновационных технологий» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новом Уренгое появился ЯмалЭкоДом — проект, благодаря которому жители смогут не выбрасывать, а сдавать полезное вторсырье на переработку. Глава города Андрей Воронов в рамках церемонии открытия протестировал велошредер (велосипед, измельчающий пластиковые крышечки) и пошутил о работе своих подчиненных, передает журналист URA.RU. «Мы постарались создать такое место, где будет комфортно и познавательно взрослым и детям, опытным экоактивистам и новичкам, где можно познакомиться с единомышленниками и воплотить в жизнь экологические инициативы», — отметил на открытии экодома генеральный директор регионального оператора по обращению с отходами «Инновационные технологии» Артем Ткаченко. Компания реализовала этот проект совместно с возчиком отходов «Ямалэкосервис» и при поддержке мэрии города, социальным партнером стал «Газпром добыча Уренгой». Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов отметил, что вскоре будут построены новый полигон и мусороперерабатывающий завод. «Но приучаться к разделению мусора нужно сейчас, и основная цель регионального оператора — привить культуру сортировки отходов гражданам», — отметил мэр. Воронов протестировал велошредер, а после пошутил, что поставил бы такой тренажер чиновникам мэрии: «Больше пользы принесли бы, а народ бы крышечки подкидывал». ЯмалЭкоДом в Новом Уренгое расположен по адресу: улица Сибирская, 26 (площадка у ТРЦ «Солнечный»). Жители могут в любой день недели приносить сюда пластик, макулатуру и металл, которые отправят на переработку. Также в экодоме будут проводить разные бесплатные мастер-классы, лекции и творческие мероприятия на тему экологи. Первый экодом в ЯНАО открылся в Салехарде в декабре прошлого года, в феврале в Надыме на Дне оленевода работал ЭкоЧум. Также похожие экологические центры есть в Ханты-Мансийске, Тюмени, Нижневартовске, Сургуте. Планируется открытие экодомов и в Свердловской области. Видео: пресс-служба «Инновационных технологий»