В Тюмени за день резко подешевела картошка

В Тюмени за сутки на 16% подешевел картофель местного урожая. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из магазинов «Пятерочка».
«24 июля килограмм картофеля „Отечественный“ стоил 62 рубля. 25 июля он снизился в цене и стал 53 рубля за аналогичный вес», — рассказала сотрудница «Пятерочки».
Тюменка отметила, что на прилавках отсутствует импортная картошка. Сейчас в России начинается ранний урожай и магазины постепенно заполняются овощами местного производства. Из-за этого цены на них снижаются.
Ранее агентство писало о том, что в тюменских супермаркетах подешевели дыни, но подорожали арбузы. К августу арбузы подорожали почти на 18%.
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