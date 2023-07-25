В Тюмени за день резко подешевела картошка

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ТЦ «Лента». Магнитогорск, овощи, продукты, картофель, урожай, еда
За день картофель в Тюмени снизился в цене на 16% Фото:

В Тюмени за сутки на 16% подешевел картофель местного урожая. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из магазинов «Пятерочка».

«24 июля килограмм картофеля „Отечественный“ стоил 62 рубля. 25 июля он снизился в цене и стал 53 рубля за аналогичный вес», — рассказала сотрудница «Пятерочки».

Тюменка отметила, что на прилавках отсутствует импортная картошка. Сейчас в России начинается ранний урожай и магазины постепенно заполняются овощами местного производства. Из-за этого цены на них снижаются.

Ранее агентство писало о том, что в тюменских супермаркетах подешевели дыни, но подорожали арбузы. К августу арбузы подорожали почти на 18%.

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В Тюмени за сутки на 16% подешевел картофель местного урожая. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из магазинов «Пятерочка». «24 июля килограмм картофеля „Отечественный“ стоил 62 рубля. 25 июля он снизился в цене и стал 53 рубля за аналогичный вес», — рассказала сотрудница «Пятерочки». Тюменка отметила, что на прилавках отсутствует импортная картошка. Сейчас в России начинается ранний урожай и магазины постепенно заполняются овощами местного производства. Из-за этого цены на них снижаются. Ранее агентство писало о том, что в тюменских супермаркетах подешевели дыни, но подорожали арбузы. К августу арбузы подорожали почти на 18%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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