В Тюмени за день резко подешевела картошка

За день картофель в Тюмени снизился в цене на 16% Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени за сутки на 16% подешевел картофель местного урожая. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала директор одного из магазинов «Пятерочка».

«24 июля килограмм картофеля „Отечественный“ стоил 62 рубля. 25 июля он снизился в цене и стал 53 рубля за аналогичный вес», — рассказала сотрудница «Пятерочки».

Тюменка отметила, что на прилавках отсутствует импортная картошка. Сейчас в России начинается ранний урожай и магазины постепенно заполняются овощами местного производства. Из-за этого цены на них снижаются.

Ранее агентство писало о том, что в тюменских супермаркетах подешевели дыни, но подорожали арбузы. К августу арбузы подорожали почти на 18%.