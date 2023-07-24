Курганский губернатор заявил, что России пока не обойтись без иностранных технологий

Губернатор Шумков рассказал, что стране будет трудно без зарубежных технологий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков выступил против радикального разрыва торговых связей с зарубежными государствами. По мнению политика, Россия пока не готова к технологическому суверенитету. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Забавно слышать, когда кто-либо громко кричит, что надо разорвать с клятой заграницей все связи, обрубив все поставки. <…> Никто в здравом уме и трезвой памяти никогда не против замещения там, где оно нужно, возможно и уместно», — сообщил Шумков. При этом губернатор советует сторонникам разрыва отношений обратить внимание на то, техникой каких производителей они пользуются.

Шумков призвал своих подписчиков вместо критики изобретать и производить качественные аналоги импортной техники. При этом он уверен, что технологического суверенитета России достичь можно. Но для потребуются годы и внедрение плановой экономики. Иначе заместить импортные технологии будет сложно.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель региона процитировал в своем канале русского писателя Федора Достоевского. Он назвал классика единственным писателем, понимающим чиновников.