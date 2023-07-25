Трудовая инспекция ЯНАО игнорировала обращения граждан

26 июля 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Трудовая инспекция ЯНАО нарушала работу с обращениями граждан Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО должностные лица трудовой инспекции не принимали мер в отношении нарушителей трудовых прав граждан и затягивали разбирательства по заявлениям. За это виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Выявлены нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Ответ заявителю своевременно не направлен, копия обращения по компетенции в орган пенсионного обеспечения не направлена, меры к привлечению к административной ответственности виновных в нарушении трудовых прав граждан не приняты», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Прокуратурой внесено представление в отношении руководителя государственной трудовой инспекции по ЯНАО. В настоящее время нарушения устранены, лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ЯНАО должностные лица трудовой инспекции не принимали мер в отношении нарушителей трудовых прав граждан и затягивали разбирательства по заявлениям. За это виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Выявлены нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Ответ заявителю своевременно не направлен, копия обращения по компетенции в орган пенсионного обеспечения не направлена, меры к привлечению к административной ответственности виновных в нарушении трудовых прав граждан не приняты», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба прокуратуры ЯНАО. Прокуратурой внесено представление в отношении руководителя государственной трудовой инспекции по ЯНАО. В настоящее время нарушения устранены, лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.