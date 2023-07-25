Трудовая инспекция ЯНАО игнорировала обращения граждан

В ЯНАО должностные лица трудовой инспекции не принимали мер в отношении нарушителей трудовых прав граждан и затягивали разбирательства по заявлениям. За это виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.
«Выявлены нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Ответ заявителю своевременно не направлен, копия обращения по компетенции в орган пенсионного обеспечения не направлена, меры к привлечению к административной ответственности виновных в нарушении трудовых прав граждан не приняты», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
Прокуратурой внесено представление в отношении руководителя государственной трудовой инспекции по ЯНАО. В настоящее время нарушения устранены, лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
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