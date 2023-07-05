Жителей ЯНАО возмущает запрет властей на посещение леса в пожароопасный сезон

Жители Надыма хотят загорать и купаться Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Надымского района ЯНАО возмущаются из-за запрета властей посещать лес до 25 июля. Как пишут ямальцы в соцсети «ВКонтакте», в регионе стоит жара и люди хотят загорать и купаться.

«Объясните, что за тупое безумное ограничение? Сейчас жара, охота поехать в лес на речку или озеро, купаться, загорать, отдыхать. Местные кочевники тоже должны в города перебраться? Кто это придумал?» — написал анонимно автор в группе «Злой и добрый Надымчанин».

Среди пользователей сети нашлись те, кто поддержал автора и те, кто считают, что такие меры приняты ради безопасности. «Человек всегда в лес ходил во все времена, а тут запрещают. Скоро дышать запретите?» — написала Ксения Смирнова. «Всегда ездили и в лес, и на речку, и будем ездить и ходить», — добавила Екатерина Новоселова. «Странная реакция на элементарные требования безопасности», — отметила Анжела Рубан.

Ранее сообщалось, что власти запретили находиться в лесах и заезжать туда на машинах. За это нарушения ограничения ямальцы будут платить штрафы.