05 июля 2023
04 июля 2023

Жителей ЯНАО возмущает запрет властей на посещение леса в пожароопасный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, деревья, лес, задымление, лесной пожар
Жители Надыма хотят загорать и купаться Фото:

Жители Надымского района ЯНАО возмущаются из-за запрета властей посещать лес до 25 июля. Как пишут ямальцы в соцсети «ВКонтакте», в регионе стоит жара и люди хотят загорать и купаться.

«Объясните, что за тупое безумное ограничение? Сейчас жара, охота поехать в лес на речку или озеро, купаться, загорать, отдыхать. Местные кочевники тоже должны в города перебраться? Кто это придумал?» — написал анонимно автор в группе «Злой и добрый Надымчанин».

Среди пользователей сети нашлись те, кто поддержал автора и те, кто считают, что такие меры приняты ради безопасности. «Человек всегда в лес ходил во все времена, а тут запрещают. Скоро дышать запретите?» — написала Ксения Смирнова. «Всегда ездили и в лес, и на речку, и будем ездить и ходить», — добавила Екатерина Новоселова. «Странная реакция на элементарные требования безопасности», — отметила Анжела Рубан.

Ранее сообщалось, что власти запретили находиться в лесах и заезжать туда на машинах. За это нарушения ограничения ямальцы будут платить штрафы.

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Жители Надымского района ЯНАО возмущаются из-за запрета властей посещать лес до 25 июля. Как пишут ямальцы в соцсети «ВКонтакте», в регионе стоит жара и люди хотят загорать и купаться. «Объясните, что за тупое безумное ограничение? Сейчас жара, охота поехать в лес на речку или озеро, купаться, загорать, отдыхать. Местные кочевники тоже должны в города перебраться? Кто это придумал?» — написал анонимно автор в группе «Злой и добрый Надымчанин». Среди пользователей сети нашлись те, кто поддержал автора и те, кто считают, что такие меры приняты ради безопасности. «Человек всегда в лес ходил во все времена, а тут запрещают. Скоро дышать запретите?» — написала Ксения Смирнова. «Всегда ездили и в лес, и на речку, и будем ездить и ходить», — добавила Екатерина Новоселова. «Странная реакция на элементарные требования безопасности», — отметила Анжела Рубан. Ранее сообщалось, что власти запретили находиться в лесах и заезжать туда на машинах. За это нарушения ограничения ямальцы будут платить штрафы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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