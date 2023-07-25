25 июля 2023

В ЯНАО город почти на две недели останется без горячей воды

В Ноябрьске на десять дней отключат горячую воду
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске до 10 августа более 300 домов останутся без горячей воды Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) жители более 300 домов останутся без горячей воды с 1 по 10 августа. Это связано с ремонтом теплоузла, сообщили в компании «Энерго-Газ-Ноябрьск».

«С 1 по 10 августа в связи с капитальным ремонтом теплового узла на магистральной тепловой сети (УТ-56, улица Холмогорская) будет приостановлено горячее водоснабжение. Под отключение попадают дома микрорайонов „Л“, „М“, „Н-3“, „П“, „Р“ и зоны индивидуальной застройки», — сообщает пресс-служба компании «Энерго-Газ-Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».

Список домов, в котором с 1 по 10 августа отключат горячую воду
Список домов, в котором с 1 по 10 августа отключат горячую воду
Фото:
Список домов, попадающий под отключение горячей воды (продолжение)
Список домов, попадающий под отключение горячей воды (продолжение)
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) жители более 300 домов останутся без горячей воды с 1 по 10 августа. Это связано с ремонтом теплоузла, сообщили в компании «Энерго-Газ-Ноябрьск». «С 1 по 10 августа в связи с капитальным ремонтом теплового узла на магистральной тепловой сети (УТ-56, улица Холмогорская) будет приостановлено горячее водоснабжение. Под отключение попадают дома микрорайонов „Л“, „М“, „Н-3“, „П“, „Р“ и зоны индивидуальной застройки», — сообщает пресс-служба компании «Энерго-Газ-Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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