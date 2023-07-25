В ЯНАО город почти на две недели останется без горячей воды

В Ноябрьске до 10 августа более 300 домов останутся без горячей воды
В Ноябрьске (ЯНАО) жители более 300 домов останутся без горячей воды с 1 по 10 августа. Это связано с ремонтом теплоузла, сообщили в компании «Энерго-Газ-Ноябрьск».
«С 1 по 10 августа в связи с капитальным ремонтом теплового узла на магистральной тепловой сети (УТ-56, улица Холмогорская) будет приостановлено горячее водоснабжение. Под отключение попадают дома микрорайонов „Л“, „М“, „Н-3“, „П“, „Р“ и зоны индивидуальной застройки», — сообщает пресс-служба компании «Энерго-Газ-Ноябрьск» в социальной сети «ВКонтакте».
Список домов, в котором с 1 по 10 августа отключат горячую воду
Список домов, попадающий под отключение горячей воды (продолжение)
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