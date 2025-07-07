Прощание с погибшим солдатом-срочником из Ноябрьска пройдет 9 июля

В Ноябрьске простятся с солдатом-срочником, погибшим в Белгороде
Военнослужащий из Ноябрьска Игорь Коваленко погиб в приграничных районах Белгороской области. Прощание с ним пройдет 9 июля сообщает «Союз десантников ЯНАО».
«В 11:30 9 июля в Храме Архистратига Михаила состоится прощание с солдатом срочной службы Игорем Коваленко. Он погиб на границе в Белгородской области»,- сообщает официальный telegram-канал общественной организации «Союз десантников». Причины гибели военнослужащего не сообщаются.
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