07 июля 2025

Прощание с погибшим солдатом-срочником из Ноябрьска пройдет 9 июля

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В Ноябрьске простятся с солдатом-срочником, погибшим в Белгороде
В Ноябрьске простятся с солдатом-срочником, погибшим в Белгороде Фото:

Военнослужащий из Ноябрьска Игорь Коваленко погиб в приграничных районах Белгороской области. Прощание с ним пройдет 9 июля сообщает «Союз десантников ЯНАО».

«В 11:30 9 июля в Храме Архистратига Михаила состоится прощание с солдатом срочной службы Игорем Коваленко. Он погиб на границе в Белгородской области»,- сообщает официальный telegram-канал общественной организации «Союз десантников». Причины гибели военнослужащего не сообщаются.

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Военнослужащий из Ноябрьска Игорь Коваленко погиб в приграничных районах Белгороской области. Прощание с ним пройдет 9 июля сообщает «Союз десантников ЯНАО». «В 11:30 9 июля в Храме Архистратига Михаила состоится прощание с солдатом срочной службы Игорем Коваленко. Он погиб на границе в Белгородской области»,- сообщает официальный telegram-канал общественной организации «Союз десантников». Причины гибели военнослужащего не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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