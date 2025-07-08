Госдума увеличила размер пособия для беременных студенток

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который увеличивает размер пособия по беременности и родам для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.
Сейчас пособие выплачивается в размере стипендии за 140 дней декретного отпуска, что составляло от 9 333 до 23 333 рублей. Теперь средний размер выплаты составит 90 202 рубля. Изменения будут распространяться на студенток, проходящих очное обучение в учреждениях профессионального образования, высших учебных заведениях, организациях дополнительного профессионального образования, а также в научных учреждениях.
Также законом закреплено, что назначением и выплатой пособий займется Социальный фонд России. Финансирование выплат будет осуществляться из федерального бюджета. Новые правила, предположительно, начнут действовать с 1 сентября 2025 года.
Увеличить пособие по беременности для студенток председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил в мае 2025 года. Тогда он заявил, что размер пособий увеличится до 90 тысяч рублей. Сумма выплаты будет определяться в зависимости от региона проживания.
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