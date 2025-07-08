Госдума увеличила размер пособия для беременных студенток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дума увеличила пособие для беременных студенток до 100% прожиточного минимума
Дума увеличила пособие для беременных студенток до 100% прожиточного минимума Фото:

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который увеличивает размер пособия по беременности и родам для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.

Сейчас пособие выплачивается в размере стипендии за 140 дней декретного отпуска, что составляло от 9 333 до 23 333 рублей. Теперь средний размер выплаты составит 90 202 рубля. Изменения будут распространяться на студенток, проходящих очное обучение в учреждениях профессионального образования, высших учебных заведениях, организациях дополнительного профессионального образования, а также в научных учреждениях.

Также законом закреплено, что назначением и выплатой пособий займется Социальный фонд России. Финансирование выплат будет осуществляться из федерального бюджета. Новые правила, предположительно, начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Увеличить пособие по беременности для студенток председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил в мае 2025 года. Тогда он заявил, что размер пособий увеличится до 90 тысяч рублей. Сумма выплаты будет определяться в зависимости от региона проживания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который увеличивает размер пособия по беременности и родам для беременных студенток до 100% величины регионального прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе ГД. Сейчас пособие выплачивается в размере стипендии за 140 дней декретного отпуска, что составляло от 9 333 до 23 333 рублей. Теперь средний размер выплаты составит 90 202 рубля. Изменения будут распространяться на студенток, проходящих очное обучение в учреждениях профессионального образования, высших учебных заведениях, организациях дополнительного профессионального образования, а также в научных учреждениях. Также законом закреплено, что назначением и выплатой пособий займется Социальный фонд России. Финансирование выплат будет осуществляться из федерального бюджета. Новые правила, предположительно, начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Увеличить пособие по беременности для студенток председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил в мае 2025 года. Тогда он заявил, что размер пособий увеличится до 90 тысяч рублей. Сумма выплаты будет определяться в зависимости от региона проживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...