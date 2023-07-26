Глава СБУ признал ответственность за теракт на Крымском мосту 26 июля 2023 в 19:16 Размер текста - 17 + Теракт на Крымском мосту 8 октября был проведен Службой безопасности Украины Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершил Киев. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк. «Это одна из наших реализаций, разрушение Крымского моста 8 октября», — сказал Малюк. Его слова прозвучали на мероприятии, которое транслировалось в эфире украинского телеканала ТСН. Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Там произошло возгорание цистерны в хвосте грузового состава, причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. ФСБ РФ установила личность организатора теракта, им был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. 17 июля 2023 года глава полуострова Сергей Аксенов заявил о закрытии Крымского моста из-за теракта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минобороны России ответит Киеву на теракт на Крымском мосту. Теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершил Киев. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк. «Это одна из наших реализаций, разрушение Крымского моста 8 октября», — сказал Малюк. Его слова прозвучали на мероприятии, которое транслировалось в эфире украинского телеканала ТСН. Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Там произошло возгорание цистерны в хвосте грузового состава, причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. ФСБ РФ установила личность организатора теракта, им был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. 17 июля 2023 года глава полуострова Сергей Аксенов заявил о закрытии Крымского моста из-за теракта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минобороны России ответит Киеву на теракт на Крымском мосту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям