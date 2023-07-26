В Шадринске депутата гордумы завалили жалобами на незаконные свалки

В Шадринске депутата гордумы горожане завалили жалобами из-за свалок мусора Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жители Шадринска Курганской области продолжают писать жалобы из-за незаконных свалок, возникающих рядом с мусорными контейнерами. Об этом URA.RU рассказал депутат Шадринской гордумы Александр Бухаров.

«В Шадринске у мусорных контейнеров валяются автопокрышки, ветки, отходы потребления. Меня горожане буквально завалили жалобами по поводу этих свалок. За мусор, который находится на городской земле отвечает собственник участка. А это в 99% случаев — мэрия. Я призываю горожан обращаться к прокурору, для этого даже создал специальный шаблон на своей странице в соцсети», — сообщил Бухаров.

По словам депутата, регоператор по вывозу мусора несет ответственность только за то, что находится внутри контейнера. Он добавил, что мэрия Шадринска обязана навести порядок вокруг контейнеров, но почему-то этого не делает.

«Обратился в прокуратуру по свалке мусора на улице Степана Разина. Прокуратура со мной согласилась и внесла представление на имя мэра. Однако результата нет. Затем прокурор обратился в суд, чтобы заставить мэрию Шадринска ликвидировать незаконные свалки», — уточнил Бухаров.

Депутат уверен в том, что если горожане массово станут писать обращения в прокуратуру, то совместными усилиями проблему незаконных свалок можно будет решить. По его мнению, прокуратура оперативно реагирует на жалобы граждан.

URA.RU направило редакционный запрос в пресс-службу мэрии Шадринска, чтобы выяснить — какие меры предпринимают городские власти для ликвидации несанкционированных свалок мусора. Публикация дополнится после получения ответа.

Ранее жители Шадринска Курганской области жаловались на то, что исторический пруд в городском саду гибнет, превращаясь в тухлое болото. Об этом URA.RU рассказал депутат Шадринской гордумы Александр Бухаров.