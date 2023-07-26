Спасатели нашли 80-летнего грибника в трясине фото: ГУ МЧС Курганской области, https://web.telegram.org

Курганские сотрудники МЧС спасли потерявшегося грибника, который утопал в трясине. Утром 25 июля 80-летний дедушка ушел в лес за грибами и не вернулся. Подробности спасательной операции рассказали в пресс-службе МЧС.

«В 4 часа утра 26 июля дедушка позвонил родственникам и сообщил, что вышел к какому-то водоему. Поисковая группа тщательно обследовала болотистый берег озера Мельничное, в итоге пожилого мужчину обнаружили в семь часов вечера, он по горло застрял в трясине, и продолжал медленно тонуть. Незамедлительно было принято решение — соорудить настил из веток березы для спасения дедушки. Сотрудник МЧС подполз по настилу к пострадавшему и вытащил его из топи», — рассказали подробности спасательной операции в ведомстве.

Дедушке оказали помощь и передали его медицинским работникам. По данным медиков, грибник получил переохлаждение, но сейчас его состояние стабильное. Всего в поисках участвовали 25 человек — сотрудники пожарно-спасательной части, полиция и волонтеры.

Ранее URA.RU писало, что в городе Далматово (Курганская область) 80-летний пенсионер ушел в лес и потерялся. В поисках грибника участвовали волонтеры из регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».