25 июля 2023

В курганском городе пенсионер ушел в лес и потерялся. Фото

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Курятник. Курган, лес, берегите лес
В Далматово ищут пенсионера, который пропал в лесу Фото:

В городе Далматово (Курганская область) 80-летний пенсионер ушел в лес и потерялся. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Внимание! Пропал человек! Бобров Виктор Александрович, 80 лет (1942 г. р.) г. Далматово, Курганская область. 25 июля 2023 года ушел в лес и не вернулся», — говорится в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Пропавший мужчина имеет рост 165 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Был одет в зеленый камуфляжный костюм.

В Курганской области ищут пропавшего в лесу 80-летнего пенсионера
В Курганской области ищут пропавшего в лесу 80-летнего пенсионера
Фото:

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В городе Далматово (Курганская область) 80-летний пенсионер ушел в лес и потерялся. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Внимание! Пропал человек! Бобров Виктор Александрович, 80 лет (1942 г. р.) г. Далматово, Курганская область. 25 июля 2023 года ушел в лес и не вернулся», — говорится в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Пропавший мужчина имеет рост 165 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Был одет в зеленый камуфляжный костюм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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