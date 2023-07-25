В курганском городе пенсионер ушел в лес и потерялся. Фото

26 июля 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

В Далматово ищут пенсионера, который пропал в лесу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Далматово (Курганская область) 80-летний пенсионер ушел в лес и потерялся. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Внимание! Пропал человек! Бобров Виктор Александрович, 80 лет (1942 г. р.) г. Далматово, Курганская область. 25 июля 2023 года ушел в лес и не вернулся», — говорится в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Пропавший мужчина имеет рост 165 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Был одет в зеленый камуфляжный костюм. В Курганской области ищут пропавшего в лесу 80-летнего пенсионера Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте»

В городе Далматово (Курганская область) 80-летний пенсионер ушел в лес и потерялся. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Внимание! Пропал человек! Бобров Виктор Александрович, 80 лет (1942 г. р.) г. Далматово, Курганская область. 25 июля 2023 года ушел в лес и не вернулся», — говорится в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте». Пропавший мужчина имеет рост 165 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Был одет в зеленый камуфляжный костюм.