В Далматово ищут пенсионера, который пропал в лесу
В городе Далматово (Курганская область) 80-летний пенсионер ушел в лес и потерялся. Об этом сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Внимание! Пропал человек! Бобров Виктор Александрович, 80 лет (1942 г. р.) г. Далматово, Курганская область. 25 июля 2023 года ушел в лес и не вернулся», — говорится в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
Пропавший мужчина имеет рост 165 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза. Был одет в зеленый камуфляжный костюм.
В Курганской области ищут пропавшего в лесу 80-летнего пенсионера
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