К банкротству депутата гордумы Челябинска Иванова подключился крупный банк

28 июля 2023 в 08:43 Размер текста - 17 +

У Олега Иванова прибавилось кредиторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Среди кредиторов, предъявивших требования к депутату гордумы Челябинска и владельцу фирмы «АльфаСтрой» Олегу Иванова, появился банк «Ак Барс». Это следует из базы судебных дел. «Заявление об установлении требовании кредиторов ПАО „Ак Барс“ подал 26 июля. К рассмотрению оно еще не принято», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. Как следует из материалов дела, среди заявивших свои требования к «Альфа Строй» также числятся ООО «ТСК Гарант», ФНС и предприниматель Виктор Сухачев. В свою очередь, фигурант нескольких уголовных дел Иванов из-под ареста также подал заявление о признании себя банкротом. Сотрудники ФСБ задержали основателя фирмы «АльфаСтрой» Иванова в конце 2022 года. Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. Также к нему предъявлены гражданские иски от строительной компании «Гринфлайт» с требованием возместить ущерб примерно в 150 млн рублей. Помимо этого, в отношении Иванова возбуждено уголовное дело о подделке документов, по которому также проходит жена депутата Татьяна Завгородняя, работавшая главбухом в коммерческих структурах супруга.

Среди кредиторов, предъявивших требования к депутату гордумы Челябинска и владельцу фирмы «АльфаСтрой» Олегу Иванова, появился банк «Ак Барс». Это следует из базы судебных дел. «Заявление об установлении требовании кредиторов ПАО „Ак Барс“ подал 26 июля. К рассмотрению оно еще не принято», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области. Как следует из материалов дела, среди заявивших свои требования к «Альфа Строй» также числятся ООО «ТСК Гарант», ФНС и предприниматель Виктор Сухачев. В свою очередь, фигурант нескольких уголовных дел Иванов из-под ареста также подал заявление о признании себя банкротом. Сотрудники ФСБ задержали основателя фирмы «АльфаСтрой» Иванова в конце 2022 года. Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. Также к нему предъявлены гражданские иски от строительной компании «Гринфлайт» с требованием возместить ущерб примерно в 150 млн рублей. Помимо этого, в отношении Иванова возбуждено уголовное дело о подделке документов, по которому также проходит жена депутата Татьяна Завгородняя, работавшая главбухом в коммерческих структурах супруга.