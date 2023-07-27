Источник: Моор нашел новый способ привлечь в регион инвесторов

Студенческий кампус поможет привлечь новые инвестиции в Тюмень
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , моор александр
Проект кампуса может стать символом губернаторства Александра Моора Фото:

Строительство межвузовского кампуса в Тюмени поможет привлечь в регион новых инвесторов. Об этом URA.RU рассказал источник в политической элите региона. По его словам, проект может стать символом губернаторства Александра Моора.

«Межвузовский кампус, который Александр Моор пообещал построить в Тюмени, станет символом не только его предвыборной кампании, но и губернаторства в целом. Моор лично ведет переговоры по строительству с крупнейшими игроками — с АФК „Система“, в том числе», — рассказал инсайдер.

По словам собеседника агентства, владелец «Системы» Владимир Евтушенков готов вложиться и в другие проекты в Тюменской области. «Есть информация, что Моор уже договорился с несколькими крупными нефтегазовыми кампаниями, которые откроют свои офисы и научно-технические центры рядом с кампусом. Так, через дорогу в этом году заканчивает строительство новый НТЦ „Новатэк“, который Моор презентовал Михаилу Мишустину во время недавней поездки», — добавил источник.

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Строительство межвузовского кампуса в Тюмени поможет привлечь в регион новых инвесторов. Об этом URA.RU рассказал источник в политической элите региона. По его словам, проект может стать символом губернаторства Александра Моора. «Межвузовский кампус, который Александр Моор пообещал построить в Тюмени, станет символом не только его предвыборной кампании, но и губернаторства в целом. Моор лично ведет переговоры по строительству с крупнейшими игроками — с АФК „Система“, в том числе», — рассказал инсайдер. По словам собеседника агентства, владелец «Системы» Владимир Евтушенков готов вложиться и в другие проекты в Тюменской области. «Есть информация, что Моор уже договорился с несколькими крупными нефтегазовыми кампаниями, которые откроют свои офисы и научно-технические центры рядом с кампусом. Так, через дорогу в этом году заканчивает строительство новый НТЦ „Новатэк“, который Моор презентовал Михаилу Мишустину во время недавней поездки», — добавил источник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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