В ЯНАО выросло число смертельных ДТП

28 июля 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

С начала года в регионе количество ДТП с летальным исходом увеличилось на 77,8% Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован рост аварий со смертельным исходом. Аналитики сообщают, что с начала года в регионе количество ДТП с летальным исходом увеличилось на 77,8%. «Наибольший рост количества погибших в дорожных происшествиях в первом полугодии отмечается <…> в Ямало-Ненецком автономном округе (77,8%)» — сообщают «Известия», со ссылкой на данные аналитического отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. Уточняется, что самый высокий рост смертельных ДТП отмечен в Карелии. Там этот показатель увеличился на 150%. На втором и третьем месте находится Ингушетия (+95%) и Калмыкия (+81,3%) соответственно. Эксперты сообщили, что в России с начала года зафиксировано 4900 ДТП. В каждой 11 аварии погибли люди.

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован рост аварий со смертельным исходом. Аналитики сообщают, что с начала года в регионе количество ДТП с летальным исходом увеличилось на 77,8%. «Наибольший рост количества погибших в дорожных происшествиях в первом полугодии отмечается <…> в Ямало-Ненецком автономном округе (77,8%)» — сообщают «Известия», со ссылкой на данные аналитического отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. Уточняется, что самый высокий рост смертельных ДТП отмечен в Карелии. Там этот показатель увеличился на 150%. На втором и третьем месте находится Ингушетия (+95%) и Калмыкия (+81,3%) соответственно. Эксперты сообщили, что в России с начала года зафиксировано 4900 ДТП. В каждой 11 аварии погибли люди.