В ЯНАО выросло число смертельных ДТП

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован рост аварий со смертельным исходом. Аналитики сообщают, что с начала года в регионе количество ДТП с летальным исходом увеличилось на 77,8%.
«Наибольший рост количества погибших в дорожных происшествиях в первом полугодии отмечается <…> в Ямало-Ненецком автономном округе (77,8%)» — сообщают «Известия», со ссылкой на данные аналитического отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. Уточняется, что самый высокий рост смертельных ДТП отмечен в Карелии. Там этот показатель увеличился на 150%. На втором и третьем месте находится Ингушетия (+95%) и Калмыкия (+81,3%) соответственно.
Эксперты сообщили, что в России с начала года зафиксировано 4900 ДТП. В каждой 11 аварии погибли люди.
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