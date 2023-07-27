27 июля 2023
26 июля 2023

В ЯНАО выросло число смертельных ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП трасса Камышлов Тавда, дтп, ваз авария
С начала года в регионе количество ДТП с летальным исходом увеличилось на 77,8% Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован рост аварий со смертельным исходом. Аналитики сообщают, что с начала года в регионе количество ДТП с летальным исходом увеличилось на 77,8%.

«Наибольший рост количества погибших в дорожных происшествиях в первом полугодии отмечается <…> в Ямало-Ненецком автономном округе (77,8%)» — сообщают «Известия», со ссылкой на данные аналитического отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. Уточняется, что самый высокий рост смертельных ДТП отмечен в Карелии. Там этот показатель увеличился на 150%. На втором и третьем месте находится Ингушетия (+95%) и Калмыкия (+81,3%) соответственно.

Эксперты сообщили, что в России с начала года зафиксировано 4900 ДТП. В каждой 11 аварии погибли люди.

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В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован рост аварий со смертельным исходом. Аналитики сообщают, что с начала года в регионе количество ДТП с летальным исходом увеличилось на 77,8%. «Наибольший рост количества погибших в дорожных происшествиях в первом полугодии отмечается <…> в Ямало-Ненецком автономном округе (77,8%)» — сообщают «Известия», со ссылкой на данные аналитического отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. Уточняется, что самый высокий рост смертельных ДТП отмечен в Карелии. Там этот показатель увеличился на 150%. На втором и третьем месте находится Ингушетия (+95%) и Калмыкия (+81,3%) соответственно. Эксперты сообщили, что в России с начала года зафиксировано 4900 ДТП. В каждой 11 аварии погибли люди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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