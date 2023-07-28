Индонезийский военные проверили курганскую БМП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Индонезийские военные проверили работу БМП-3Ф, произведенную на Курганском машиностроительном заводе. Бойцы проехали на технике, поставив кружку с чаем на ствол. Об этом сообщается в официальном telegram-канале курганского оборонного завода.

«Индонезийские военные прокатились на БМП-3Ф с кружкой чая на стволе, сообщают местные СМИ. На видео видно, что стабилизирующие системы „тройки“ Курганмашзавода, входящего в Высокоточку, не уступают стабилизации орудия основных боевых танков, которые, к слову, в разы тяжелее БМП», — указано в посте канала.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники RT показали китайцам курганскую БМП. Журналисты приехали в город, чтобы посмотреть на производство боевой техники.