Индонезийцы прокатились на курганской БМП, поставив на ствол чай. Видео

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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
Индонезийский военные проверили курганскую БМП Фото:

Индонезийские военные проверили работу БМП-3Ф, произведенную на Курганском машиностроительном заводе. Бойцы проехали на технике, поставив кружку с чаем на ствол. Об этом сообщается в официальном telegram-канале курганского оборонного завода.

«Индонезийские военные прокатились на БМП-3Ф с кружкой чая на стволе, сообщают местные СМИ. На видео видно, что стабилизирующие системы „тройки“ Курганмашзавода, входящего в Высокоточку, не уступают стабилизации орудия основных боевых танков, которые, к слову, в разы тяжелее БМП», — указано в посте канала.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники RT показали китайцам курганскую БМП. Журналисты приехали в город, чтобы посмотреть на производство боевой техники.

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Индонезийские военные проверили работу БМП-3Ф, произведенную на Курганском машиностроительном заводе. Бойцы проехали на технике, поставив кружку с чаем на ствол. Об этом сообщается в официальном telegram-канале курганского оборонного завода. «Индонезийские военные прокатились на БМП-3Ф с кружкой чая на стволе, сообщают местные СМИ. На видео видно, что стабилизирующие системы „тройки“ Курганмашзавода, входящего в Высокоточку, не уступают стабилизации орудия основных боевых танков, которые, к слову, в разы тяжелее БМП», — указано в посте канала. Ранее URA.RU писало, что сотрудники RT показали китайцам курганскую БМП. Журналисты приехали в город, чтобы посмотреть на производство боевой техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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