27 июля 2023

Сотрудники RT показали китайцам курганскую БМП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
Сюжет про БМП от Курганмашзавода вышел на телеканале RT Фото:
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Сотрудники телеканала Russia Today приехали в Курган, чтобы проверить боевую машину пехоты местного оборонного завода. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Курганмашзавода».

«БМП-3 — это боевая машина пехоты российского производства, вооруженная, как легкий танк. На этот раз… есть возможность протестировать звероподобную БМП-3 производства Курганского машиностроительного завода», — сообщается в описании к видеоролику RT.

В самом видеоролике сотрудник телеканала Марат Сутаев лично проехал на курганской технике. Ему также показали, как производится БМП на оборонном предприятии. В telegram-канале Курганского машиностроительного завода также сообщили, что ролик про курганскую технику показали китайской аудитории. Выпуск вышел в зарубежных социальных сетях телеканала.

Ранее URA.RU писало, что машину «Курганмашзавода» проверили в зоне боевых действий. Техникой было уничтожено большое количество личного состава противника.

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Сотрудники телеканала Russia Today приехали в Курган, чтобы проверить боевую машину пехоты местного оборонного завода. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Курганмашзавода». «БМП-3 — это боевая машина пехоты российского производства, вооруженная, как легкий танк. На этот раз… есть возможность протестировать звероподобную БМП-3 производства Курганского машиностроительного завода», — сообщается в описании к видеоролику RT. В самом видеоролике сотрудник телеканала Марат Сутаев лично проехал на курганской технике. Ему также показали, как производится БМП на оборонном предприятии. В telegram-канале Курганского машиностроительного завода также сообщили, что ролик про курганскую технику показали китайской аудитории. Выпуск вышел в зарубежных социальных сетях телеканала. Ранее URA.RU писало, что машину «Курганмашзавода» проверили в зоне боевых действий. Техникой было уничтожено большое количество личного состава противника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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