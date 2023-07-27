Сотрудники телеканала Russia Today приехали в Курган, чтобы проверить боевую машину пехоты местного оборонного завода. Об этом сообщается в официальном telegram-канале «Курганмашзавода».
«БМП-3 — это боевая машина пехоты российского производства, вооруженная, как легкий танк. На этот раз… есть возможность протестировать звероподобную БМП-3 производства Курганского машиностроительного завода», — сообщается в описании к видеоролику RT.
В самом видеоролике сотрудник телеканала Марат Сутаев лично проехал на курганской технике. Ему также показали, как производится БМП на оборонном предприятии. В telegram-канале Курганского машиностроительного завода также сообщили, что ролик про курганскую технику показали китайской аудитории. Выпуск вышел в зарубежных социальных сетях телеканала.
Ранее URA.RU писало, что машину «Курганмашзавода» проверили в зоне боевых действий. Техникой было уничтожено большое количество личного состава противника.
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