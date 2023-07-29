Захарова: Россия получила десятки мирных инициатив по Украине

29 июля 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Мария Захарова поблагодарила страны за инициативы по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Санкт-Петербурге проходит саммит «Россия — Африка» РФ получила около 30 мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на саммите «Россия-Африка». Она уточнила, что многие инициативы были выдвинуты частным образом, а не по государственной линии. «Таких инициатив было немало. Мне кажется, месяц назад уже было порядка 30, которые делались по государственной линии или даже каким-то частным образом, общественными деятелями», — сообщила Захарова на саммите в интервью ТАСС. Официальный представитель МИД поблагодарила все страны, которые направили свои инициативы. Многие страны выступают за мирное урегулирование конфликта. Так, Китай представлял свою инициативу по миру на Украине. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал готовность КНР внести свой вклад в разрешение конфликта. Лидер Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине и призывал президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Киев отказывается от любых возможностей мирного урегулирования.

РФ получила около 30 мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на саммите «Россия-Африка». Она уточнила, что многие инициативы были выдвинуты частным образом, а не по государственной линии. «Таких инициатив было немало. Мне кажется, месяц назад уже было порядка 30, которые делались по государственной линии или даже каким-то частным образом, общественными деятелями», — сообщила Захарова на саммите в интервью ТАСС. Официальный представитель МИД поблагодарила все страны, которые направили свои инициативы. Многие страны выступают за мирное урегулирование конфликта. Так, Китай представлял свою инициативу по миру на Украине. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал готовность КНР внести свой вклад в разрешение конфликта. Лидер Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность в возможности мирного соглашения по Украине и призывал президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Киев отказывается от любых возможностей мирного урегулирования.