Жителей ЯНАО предупредили об опасности в лесах

Мэрия Пуровского района ЯНАО попросила граждан воздержаться от походов в лес

30 июля 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Особую осторожность необходимо проявить в период с 30 июля по 2 августа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Пуровского района ЯНАО предупреждают жителей о высоком уровне пожарной опасности в лесах. В мэрии сообщили, что особую осторожность необходимо проявить в период с 30 июля по 2 августа. «С 30 июля по 2 августа на территории Пуровского района ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах (IV класс). Соблюдайте правила пожарной безопасности и ограничьте пребывание в лесах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО возобновились лесные пожары. В некоторых районах округа был установлен четвертый уровень пожароопасности.

Администрация Пуровского района ЯНАО предупреждают жителей о высоком уровне пожарной опасности в лесах. В мэрии сообщили, что особую осторожность необходимо проявить в период с 30 июля по 2 августа. «С 30 июля по 2 августа на территории Пуровского района ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах (IV класс). Соблюдайте правила пожарной безопасности и ограничьте пребывание в лесах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО возобновились лесные пожары. В некоторых районах округа был установлен четвертый уровень пожароопасности.