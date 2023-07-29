29 июля 2023
28 июля 2023

Жителей ЯНАО предупредили об опасности в лесах

Мэрия Пуровского района ЯНАО попросила граждан воздержаться от походов в лес
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Особую осторожность необходимо проявить в период с 30 июля по 2 августа Фото:

Администрация Пуровского района ЯНАО предупреждают жителей о высоком уровне пожарной опасности в лесах. В мэрии сообщили, что особую осторожность необходимо проявить в период с 30 июля по 2 августа.

«С 30 июля по 2 августа на территории Пуровского района ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах (IV класс). Соблюдайте правила пожарной безопасности и ограничьте пребывание в лесах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО возобновились лесные пожары. В некоторых районах округа был установлен четвертый уровень пожароопасности.

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Администрация Пуровского района ЯНАО предупреждают жителей о высоком уровне пожарной опасности в лесах. В мэрии сообщили, что особую осторожность необходимо проявить в период с 30 июля по 2 августа. «С 30 июля по 2 августа на территории Пуровского района ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах (IV класс). Соблюдайте правила пожарной безопасности и ограничьте пребывание в лесах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО возобновились лесные пожары. В некоторых районах округа был установлен четвертый уровень пожароопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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