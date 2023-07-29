Жителей ЯНАО предупредили об опасности в лесах

Особую осторожность необходимо проявить в период с 30 июля по 2 августа
Администрация Пуровского района ЯНАО предупреждают жителей о высоком уровне пожарной опасности в лесах. В мэрии сообщили, что особую осторожность необходимо проявить в период с 30 июля по 2 августа.
«С 30 июля по 2 августа на территории Пуровского района ожидается высокий уровень пожарной опасности в лесах (IV класс). Соблюдайте правила пожарной безопасности и ограничьте пребывание в лесах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО возобновились лесные пожары. В некоторых районах округа был установлен четвертый уровень пожароопасности.
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