В Тобольске объявили войну уличным овощным рынкам

Тобольские власти демонтировали четыре бахчевых развала, нарушавших правила благоустройства
Власти Тобольска демонтировали четыре фруктово-овощных развала, которые не соответствовали правилам городского благоустройства. Об этом сообщает telegram-канал «Администрация города Тобольска. Новости».
«За выходные демонтировано 4 фруктово-овощных развала, не соответствующих правилам благоустройства. Бахчевые развалы должны соответствовать предписанным нормативам внешнего вида», — говорится в сообщении.
Известно, что несанкционированные овощные рынки и другие уличные торговые точки отслеживает департамент экономики Тобольска. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени за борьбу со стихийными рынками отвечают квартальные.
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