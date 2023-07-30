В Тобольске объявили войну уличным овощным рынкам

Администрация Тобольска демонтировала четыре стихийных овощных развала

31 июля 2023 в 14:09 Размер текста - 17 +

Тобольские власти демонтировали четыре бахчевых развала, нарушавших правила благоустройства Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Власти Тобольска демонтировали четыре фруктово-овощных развала, которые не соответствовали правилам городского благоустройства. Об этом сообщает telegram-канал «Администрация города Тобольска. Новости». «За выходные демонтировано 4 фруктово-овощных развала, не соответствующих правилам благоустройства. Бахчевые развалы должны соответствовать предписанным нормативам внешнего вида», — говорится в сообщении. Известно, что несанкционированные овощные рынки и другие уличные торговые точки отслеживает департамент экономики Тобольска. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени за борьбу со стихийными рынками отвечают квартальные.

Власти Тобольска демонтировали четыре фруктово-овощных развала, которые не соответствовали правилам городского благоустройства. Об этом сообщает telegram-канал «Администрация города Тобольска. Новости». «За выходные демонтировано 4 фруктово-овощных развала, не соответствующих правилам благоустройства. Бахчевые развалы должны соответствовать предписанным нормативам внешнего вида», — говорится в сообщении. Известно, что несанкционированные овощные рынки и другие уличные торговые точки отслеживает департамент экономики Тобольска. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени за борьбу со стихийными рынками отвечают квартальные.