30 июля 2023
29 июля 2023

В Тобольске объявили войну уличным овощным рынкам

Администрация Тобольска демонтировала четыре стихийных овощных развала
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , фрукты, арбузы, уличная торговля, рынок
Тобольские власти демонтировали четыре бахчевых развала, нарушавших правила благоустройства Фото:

Власти Тобольска демонтировали четыре фруктово-овощных развала, которые не соответствовали правилам городского благоустройства. Об этом сообщает telegram-канал «Администрация города Тобольска. Новости».

«За выходные демонтировано 4 фруктово-овощных развала, не соответствующих правилам благоустройства. Бахчевые развалы должны соответствовать предписанным нормативам внешнего вида», — говорится в сообщении.

Известно, что несанкционированные овощные рынки и другие уличные торговые точки отслеживает департамент экономики Тобольска. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени за борьбу со стихийными рынками отвечают квартальные.

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Власти Тобольска демонтировали четыре фруктово-овощных развала, которые не соответствовали правилам городского благоустройства. Об этом сообщает telegram-канал «Администрация города Тобольска. Новости». «За выходные демонтировано 4 фруктово-овощных развала, не соответствующих правилам благоустройства. Бахчевые развалы должны соответствовать предписанным нормативам внешнего вида», — говорится в сообщении. Известно, что несанкционированные овощные рынки и другие уличные торговые точки отслеживает департамент экономики Тобольска. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени за борьбу со стихийными рынками отвечают квартальные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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