Курганца оштрафовали за фотографию с фигурой пчелы в парке

31 июля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Курганца из-за фотографии верхом на пчеле наказали за неуважение к обществу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Куртамыше Курганской области мужчина получил административное наказание за фотографию с одной из фигур в парке «Пчелкина горка». Об этом сообщается в официальном telegram-канал региональной судебной системы. «Житель города Куртамыш Курганской области оштрафован на 30 тысяч рублей за фотографию, опубликованную в социальной сети „Одноклассники“. Суд установил, что в мае 2023 года мужчина, находясь на территории ландшафтного парка „Пчелкина горка“, сел верхом на декоративную фигуру из стеклопластика „Пчелка“, чтобы сфотографироваться», — указано в посте. Сообщается, что на мужчину составили протокол об административном правонарушении за оскорбление человеческого достоинства и неуважение к обществу. Как указано в посте telegram-канала «Правосудие в Зауралье», сам курганец свою вину признал. Постановление от Куртамышского районного суда вступило в силу. В администрации Куртамышского округа корреспонденту URA.RU данную информацию подтвердили. Сообщается, что после публикации мужчиной фотографии ее передали сотрудникам правоохранительных органов.

В Куртамыше Курганской области мужчина получил административное наказание за фотографию с одной из фигур в парке «Пчелкина горка». Об этом сообщается в официальном telegram-канал региональной судебной системы. «Житель города Куртамыш Курганской области оштрафован на 30 тысяч рублей за фотографию, опубликованную в социальной сети „Одноклассники“. Суд установил, что в мае 2023 года мужчина, находясь на территории ландшафтного парка „Пчелкина горка“, сел верхом на декоративную фигуру из стеклопластика „Пчелка“, чтобы сфотографироваться», — указано в посте. Сообщается, что на мужчину составили протокол об административном правонарушении за оскорбление человеческого достоинства и неуважение к обществу. Как указано в посте telegram-канала «Правосудие в Зауралье», сам курганец свою вину признал. Постановление от Куртамышского районного суда вступило в силу. В администрации Куртамышского округа корреспонденту URA.RU данную информацию подтвердили. Сообщается, что после публикации мужчиной фотографии ее передали сотрудникам правоохранительных органов.