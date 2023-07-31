Курганца оштрафовали за фотографию с фигурой пчелы в парке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День защиты детей. Курган, цпкио, парк, цпкио, аттракцион, закрытие парка
Курганца из-за фотографии верхом на пчеле наказали за неуважение к обществу Фото:

В Куртамыше Курганской области мужчина получил административное наказание за фотографию с одной из фигур в парке «Пчелкина горка». Об этом сообщается в официальном telegram-канал региональной судебной системы.

«Житель города Куртамыш Курганской области оштрафован на 30 тысяч рублей за фотографию, опубликованную в социальной сети „Одноклассники“. Суд установил, что в мае 2023 года мужчина, находясь на территории ландшафтного парка „Пчелкина горка“, сел верхом на декоративную фигуру из стеклопластика „Пчелка“, чтобы сфотографироваться», — указано в посте.

Сообщается, что на мужчину составили протокол об административном правонарушении за оскорбление человеческого достоинства и неуважение к обществу. Как указано в посте telegram-канала «Правосудие в Зауралье», сам курганец свою вину признал. Постановление от Куртамышского районного суда вступило в силу.

В администрации Куртамышского округа корреспонденту URA.RU данную информацию подтвердили. Сообщается, что после публикации мужчиной фотографии ее передали сотрудникам правоохранительных органов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Куртамыше Курганской области мужчина получил административное наказание за фотографию с одной из фигур в парке «Пчелкина горка». Об этом сообщается в официальном telegram-канал региональной судебной системы. «Житель города Куртамыш Курганской области оштрафован на 30 тысяч рублей за фотографию, опубликованную в социальной сети „Одноклассники“. Суд установил, что в мае 2023 года мужчина, находясь на территории ландшафтного парка „Пчелкина горка“, сел верхом на декоративную фигуру из стеклопластика „Пчелка“, чтобы сфотографироваться», — указано в посте. Сообщается, что на мужчину составили протокол об административном правонарушении за оскорбление человеческого достоинства и неуважение к обществу. Как указано в посте telegram-канала «Правосудие в Зауралье», сам курганец свою вину признал. Постановление от Куртамышского районного суда вступило в силу. В администрации Куртамышского округа корреспонденту URA.RU данную информацию подтвердили. Сообщается, что после публикации мужчиной фотографии ее передали сотрудникам правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...