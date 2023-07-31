В Швеции в четвертый раз сожгли Коран в знак протеста 31 июля 2023 в 18:36 Размер текста - 17 + Протестующий пнул Коран перед сожжением, пишет Expressen Фото: Илья Московец © URA.RU Местный житель Швеции Салвама Момики сжег Коран 31 июля. Это уже четвертая подобная акция от протестующего. Об этом сообщает шведская газета Expressen. «„Коран надо запретить“, — сказал Момика, прежде чем вскоре после этого пнуть священную книгу ислама. Примерно через полчаса Коран был подожжен», — говорится в материале шведского СМИ. Уточняется, что это уже третья подобная акция за лето 2023 года. Однако за весь год было четыре подобных демонстрации. Впервые акция со сожжением Корана в Швеции произошло в январе 2023 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в организации акции правительство Швеции. Вторая демонстрация прошла 28 июня. URA.RU приводило реакцию мирового сообщества на сожжение Корана. Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию, передает Life . В издании Bloomberg писали, что случившееся помешает вступлению Швеции в НАТО. Местный житель Швеции Салвама Момики сжег Коран 31 июля. Это уже четвертая подобная акция от протестующего. Об этом сообщает шведская газета Expressen. «„Коран надо запретить“, — сказал Момика, прежде чем вскоре после этого пнуть священную книгу ислама. Примерно через полчаса Коран был подожжен», — говорится в материале шведского СМИ. Уточняется, что это уже третья подобная акция за лето 2023 года. Однако за весь год было четыре подобных демонстрации. Впервые акция со сожжением Корана в Швеции произошло в январе 2023 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в организации акции правительство Швеции. Вторая демонстрация прошла 28 июня. URA.RU приводило реакцию мирового сообщества на сожжение Корана. Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию, передает Life. В издании Bloomberg писали, что случившееся помешает вступлению Швеции в НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям