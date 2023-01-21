Кадыров: сожжение Корана в Стокгольме было проплачено «сатанистским» правительством Швеции

22 января 2023 в 02:29 Размер текста - 17 +

Кадыров назвал власти Швеции «отмороженными негодяями» в связи с недавними акциями Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сожжение Корана напротив посольства Турции в Стокгольме было инициировано и проплачено правительством Швеции. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сообщается, что акция была согласована с властями Стокгольма, но я твердо убежден, что этот мерзкий поступок был не просто одобрен, но, более того, инициирован и проплачен политическими силами. На самом деле только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста», — заявил Кадыров у себя в telegram-канале . По мнению чеченского лидера, такая провокация не могла бы получить какое-либо согласование без серьезной поддержки со стороны влиятельных политических групп. Кадыров также подчеркнул, что его взгляды относительно того, что весь Североатлантический альянс является порождением Сатаны, только подтверждаются подобными случаями. Россия — страна, которая противостоит подобному безбожию и распространению культа разврата, подытожил политик. Ранее в Стокгольме прошла акция против договоренностей с Турцией касательно вопроса выступления Швеции в НАТО. Турция воспрепятствовала одобрению заявки Швеции, поскольку последняя поддерживает запрещенные Анкарой организации. В ходе демонстраций в Стокгольме в субботу перед посольством Турции прошла акция лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана — публичное сожжение Корана. Правительством проведение подобной «акции» было одобрено. Позже в МИД Турции заявили, что Швеция нарушила обязательства по вступлению в НАТО, проведя эти «пропагандистские акции». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сожжение Корана напротив посольства Турции в Стокгольме было инициировано и проплачено правительством Швеции. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сообщается, что акция была согласована с властями Стокгольма, но я твердо убежден, что этот мерзкий поступок был не просто одобрен, но, более того, инициирован и проплачен политическими силами. На самом деле только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста», — заявил Кадыров у себя в telegram-канале. По мнению чеченского лидера, такая провокация не могла бы получить какое-либо согласование без серьезной поддержки со стороны влиятельных политических групп. Кадыров также подчеркнул, что его взгляды относительно того, что весь Североатлантический альянс является порождением Сатаны, только подтверждаются подобными случаями. Россия — страна, которая противостоит подобному безбожию и распространению культа разврата, подытожил политик. Ранее в Стокгольме прошла акция против договоренностей с Турцией касательно вопроса выступления Швеции в НАТО. Турция воспрепятствовала одобрению заявки Швеции, поскольку последняя поддерживает запрещенные Анкарой организации. В ходе демонстраций в Стокгольме в субботу перед посольством Турции прошла акция лидера правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана — публичное сожжение Корана. Правительством проведение подобной «акции» было одобрено. Позже в МИД Турции заявили, что Швеция нарушила обязательства по вступлению в НАТО, проведя эти «пропагандистские акции».