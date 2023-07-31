Военный эксперт Насонов: Польша боится ЧВК «Вагнер»

01 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В Польше понимают свою слабость по отношению к ЧВК «Вагнер» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польские власти понимают, что они не могут обеспечить безопасность собственных границ и боятся действий ЧВК «Вагнер». Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «Анализируя, каким образом поляки маневрируют своими соединениями бригадного состава, можно понять, что абсолютно точно ни одна, ни вторая, ни третья бригада недееспособна даже в их понимании на своей территории с готовой инженерией обеспечить безопасность своей страны. Они боятся данную частную военную компанию и понимают свою слабость по отношению к ним», — сказал Роман Насонов. Военный эксперт подчеркнул, что польские власти сами признают деятельность «Вагнера». «Заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого говорит о том, что вагнеровцы становятся субъектом международного права. Целый ряд иностранных высших должностных лиц Европы, в том числе Польши, с уважением относятся к знанию об их местонахождении», — заключил собеседник агентства. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его начала напрягать ЧВК «Вагнер», поскольку она хочет отправиться на Запад. В Варшаве заявили, что не относятся серьезно к этому заявлению.

Польские власти понимают, что они не могут обеспечить безопасность собственных границ и боятся действий ЧВК «Вагнер». Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «Анализируя, каким образом поляки маневрируют своими соединениями бригадного состава, можно понять, что абсолютно точно ни одна, ни вторая, ни третья бригада недееспособна даже в их понимании на своей территории с готовой инженерией обеспечить безопасность своей страны. Они боятся данную частную военную компанию и понимают свою слабость по отношению к ним», — сказал Роман Насонов. Военный эксперт подчеркнул, что польские власти сами признают деятельность «Вагнера». «Заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого говорит о том, что вагнеровцы становятся субъектом международного права. Целый ряд иностранных высших должностных лиц Европы, в том числе Польши, с уважением относятся к знанию об их местонахождении», — заключил собеседник агентства. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его начала напрягать ЧВК «Вагнер», поскольку она хочет отправиться на Запад. В Варшаве заявили, что не относятся серьезно к этому заявлению.