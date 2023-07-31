Эксперты рассказали, какие компании чаще всего ищут специалистов в ЯНАО

HH.ru: чаще всего в ЯНАО специалистов ищут компании «Яндекс», «Тинькофф» и «Магнит»

01 августа 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Эксперты выделили 10 компаний, которые чаще остальных искали специалистов на Ямале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За последние два месяца эксперты выделили десять компании, которые чаще всего искали специалистов в ЯНАО. В список попали представители «Яндекс», «Тинькофф» и «Магнит», сообщили URA.RU в пресс-службе компании hh.ru. «В топ-10 компаний, которые наиболее активно публиковали вакансии в Ямало-Ненецком АО в июне—июле 2023 года, вошли «Пятерочка», «Газпром нефть», «Ростелеком», «Тинькофф», «Магнит», МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района», «Яндекс», «МТС», «МегаФон» и «Строительно-Сервисная Компания», — говорится в сообщении. Всего эксперты провели анализ 10 тысяч вакансий, открытых на Ямале. Аналитики отмечают, что рыночный диапазон предлагаемых зарплат в ЯНАО в июне—июле 2023 года составил 58 000 — 137 931 рубль. Это заметно больше, чем год назад. Прошлым летом работодатели предлагали свердловчанам зарплату в диапазоне 31 034 — 91 954 рублей. Эксперты ожидают, что зарплаты будут расти и дальше. Это связано с усилением дефицита кадров. Ранее URA.RU сообщало, в каких городах Ямала самая высокая зарплата. Лидером рейтинга стал Новый Уренгой, на втором Губкинский и на третьем Салехард.

За последние два месяца эксперты выделили десять компании, которые чаще всего искали специалистов в ЯНАО. В список попали представители «Яндекс», «Тинькофф» и «Магнит», сообщили URA.RU в пресс-службе компании hh.ru. «В топ-10 компаний, которые наиболее активно публиковали вакансии в Ямало-Ненецком АО в июне—июле 2023 года, вошли «Пятерочка», «Газпром нефть», «Ростелеком», «Тинькофф», «Магнит», МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района», «Яндекс», «МТС», «МегаФон» и «Строительно-Сервисная Компания», — говорится в сообщении. Всего эксперты провели анализ 10 тысяч вакансий, открытых на Ямале. Аналитики отмечают, что рыночный диапазон предлагаемых зарплат в ЯНАО в июне—июле 2023 года составил 58 000 — 137 931 рубль. Это заметно больше, чем год назад. Прошлым летом работодатели предлагали свердловчанам зарплату в диапазоне 31 034 — 91 954 рублей. Эксперты ожидают, что зарплаты будут расти и дальше. Это связано с усилением дефицита кадров. Ранее URA.RU сообщало, в каких городах Ямала самая высокая зарплата. Лидером рейтинга стал Новый Уренгой, на втором Губкинский и на третьем Салехард.