31 июля 2023
30 июля 2023

Эксперты рассказали, какие компании чаще всего ищут специалистов в ЯНАО

HH.ru: чаще всего в ЯНАО специалистов ищут компании «Яндекс», «Тинькофф» и «Магнит»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперты выделили 10 компаний, которые чаще остальных искали специалистов на Ямале Фото:

За последние два месяца эксперты выделили десять компании, которые чаще всего искали специалистов в ЯНАО. В список попали представители «Яндекс», «Тинькофф» и «Магнит», сообщили URA.RU в пресс-службе компании hh.ru.

«В топ-10 компаний, которые наиболее активно публиковали вакансии в Ямало-Ненецком АО в июне—июле 2023 года, вошли «Пятерочка», «Газпром нефть», «Ростелеком», «Тинькофф», «Магнит», МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района», «Яндекс», «МТС», «МегаФон» и «Строительно-Сервисная Компания», — говорится в сообщении. Всего эксперты провели анализ 10 тысяч вакансий, открытых на Ямале.

Аналитики отмечают, что рыночный диапазон предлагаемых зарплат в ЯНАО в июне—июле 2023 года составил 58 000 — 137 931 рубль. Это заметно больше, чем год назад. Прошлым летом работодатели предлагали свердловчанам зарплату в диапазоне 31 034 — 91 954 рублей. Эксперты ожидают, что зарплаты будут расти и дальше. Это связано с усилением дефицита кадров.

Ранее URA.RU сообщало, в каких городах Ямала самая высокая зарплата. Лидером рейтинга стал Новый Уренгой, на втором Губкинский и на третьем Салехард.

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За последние два месяца эксперты выделили десять компании, которые чаще всего искали специалистов в ЯНАО. В список попали представители «Яндекс», «Тинькофф» и «Магнит», сообщили URA.RU в пресс-службе компании hh.ru. «В топ-10 компаний, которые наиболее активно публиковали вакансии в Ямало-Ненецком АО в июне—июле 2023 года, вошли «Пятерочка», «Газпром нефть», «Ростелеком», «Тинькофф», «Магнит», МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района», «Яндекс», «МТС», «МегаФон» и «Строительно-Сервисная Компания», — говорится в сообщении. Всего эксперты провели анализ 10 тысяч вакансий, открытых на Ямале. Аналитики отмечают, что рыночный диапазон предлагаемых зарплат в ЯНАО в июне—июле 2023 года составил 58 000 — 137 931 рубль. Это заметно больше, чем год назад. Прошлым летом работодатели предлагали свердловчанам зарплату в диапазоне 31 034 — 91 954 рублей. Эксперты ожидают, что зарплаты будут расти и дальше. Это связано с усилением дефицита кадров. Ранее URA.RU сообщало, в каких городах Ямала самая высокая зарплата. Лидером рейтинга стал Новый Уренгой, на втором Губкинский и на третьем Салехард.
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