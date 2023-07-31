Курганский завод и вуз будут платить студентам вторую стипендию

01 августа 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Десять самых успешных первокурсников КГУ будут получать по 10 тысяч рублей от завода «Бурлак» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Завод «Бурлак» и Курганский государственный университет будут платить успешным студентам дополнительную стипендию в размере 10 тысяч рублей. Получить поддержку смогут 10 лучших первокурсников инженерно-технических специальностей, рассказали URA.RU в пресс-службе вуза. «ООО «Вездеходы «Бурлак» и КГУ объявляют о дополнительной стипендиальной поддержке талантливых студентов. Первокурсникам, набравшим более 200 баллов по итогам ЕГЭ на конкурсной основе будет предложена именная стипендия в размере 10 000 рублей ежемесячно. В конкурсе участвуют ребята, поступившие на инженерно-технические направления подготовки бакалавриата и специалитета очной формы обучения. По итогам конкурса будут выбраны 10 человек», — говорится в сообщении. Если стипендиат сдаст первую сессию на четверки и пятерки, выплата стипендии будет продлена и на второй семестр. Под условия конкурса попадают студенты шести направлений подготовки: «Машиностроение: оборудование и технология сварочного производства»; «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль «Автомобильное хозяйство и автосервис»)», «Наземные транспортно-технологические средства (специализация «Автомобили и тракторы»)», «Транспортные средства специального назначения (специализация «Военные гусеничные и колесные машины»)», «Управление в технических системах»; «Автоматизация технологических процессов и производств (профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении)». По мнению представителей компании «Бурлак», совместная инициатива завода и вуза может послужить привлечению самых талантливых абитуриентов на технические специальности. Ранее URA.RU писало, что завод по производству вездеходов «Бурлак» совместно с Курганским госуниверситетом реализуют научный проект Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Проект направлен на повышение надежности и ресурса снегоболотоходов, работающих в экстремальных климатических условиях Арктики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завод «Бурлак» и Курганский государственный университет будут платить успешным студентам дополнительную стипендию в размере 10 тысяч рублей. Получить поддержку смогут 10 лучших первокурсников инженерно-технических специальностей, рассказали URA.RU в пресс-службе вуза. «ООО «Вездеходы «Бурлак» и КГУ объявляют о дополнительной стипендиальной поддержке талантливых студентов. Первокурсникам, набравшим более 200 баллов по итогам ЕГЭ на конкурсной основе будет предложена именная стипендия в размере 10 000 рублей ежемесячно. В конкурсе участвуют ребята, поступившие на инженерно-технические направления подготовки бакалавриата и специалитета очной формы обучения. По итогам конкурса будут выбраны 10 человек», — говорится в сообщении. Если стипендиат сдаст первую сессию на четверки и пятерки, выплата стипендии будет продлена и на второй семестр. Под условия конкурса попадают студенты шести направлений подготовки: «Машиностроение: оборудование и технология сварочного производства»; «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль «Автомобильное хозяйство и автосервис»)», «Наземные транспортно-технологические средства (специализация «Автомобили и тракторы»)», «Транспортные средства специального назначения (специализация «Военные гусеничные и колесные машины»)», «Управление в технических системах»; «Автоматизация технологических процессов и производств (профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении)». По мнению представителей компании «Бурлак», совместная инициатива завода и вуза может послужить привлечению самых талантливых абитуриентов на технические специальности. Ранее URA.RU писало, что завод по производству вездеходов «Бурлак» совместно с Курганским госуниверситетом реализуют научный проект Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Проект направлен на повышение надежности и ресурса снегоболотоходов, работающих в экстремальных климатических условиях Арктики.