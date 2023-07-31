На выборах тюменского губернатора протестируют новую технологию от ЦИК

01 августа 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Технологию «Мобильная УИК» протестируют на губернаторских выборах в Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На выборах губернатора Тюменской области протестируют новую технологию от ЦИК — «Мобильную участковую избирательную комиссию». Инновационный проект разработан для повышения явки на выборах. О принципах работы «Мобильной УИК» агентству рассказал источник из политического бомонда. «Члены УИК будут совершать поквартирные обходы и информировать избирателей о выборах, кандидатах, адресах проведения голосованиям, формах и прочем. На днях прошло обучение для членов УИК, которое провели эксперты Центрального избиркома РФ. Основное требование для этой работы — умение общаться с людьми, грамотно доносить информацию о голосовании», — поделился собеседник агентства. Ранее использование «Мобильной УИК» на выборах губернатора анонсировал председатель облизбиркома Игорь Халин. Пилотный проект будет работать в 10 участковых избиркомах Ишима. В ХМАО и ЯНАО тестировать технологию не будут. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября.

На выборах губернатора Тюменской области протестируют новую технологию от ЦИК — «Мобильную участковую избирательную комиссию». Инновационный проект разработан для повышения явки на выборах. О принципах работы «Мобильной УИК» агентству рассказал источник из политического бомонда. «Члены УИК будут совершать поквартирные обходы и информировать избирателей о выборах, кандидатах, адресах проведения голосованиям, формах и прочем. На днях прошло обучение для членов УИК, которое провели эксперты Центрального избиркома РФ. Основное требование для этой работы — умение общаться с людьми, грамотно доносить информацию о голосовании», — поделился собеседник агентства. Ранее использование «Мобильной УИК» на выборах губернатора анонсировал председатель облизбиркома Игорь Халин. Пилотный проект будет работать в 10 участковых избиркомах Ишима. В ХМАО и ЯНАО тестировать технологию не будут. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября.