31 июля 2023

На выборах тюменского губернатора протестируют новую технологию от ЦИК

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, лощинина наталья, избирательный участок, голосование
Технологию «Мобильная УИК» протестируют на губернаторских выборах в Тюменской области Фото:

На выборах губернатора Тюменской области протестируют новую технологию от ЦИК — «Мобильную участковую избирательную комиссию». Инновационный проект разработан для повышения явки на выборах. О принципах работы «Мобильной УИК» агентству рассказал источник из политического бомонда.

«Члены УИК будут совершать поквартирные обходы и информировать избирателей о выборах, кандидатах, адресах проведения голосованиям, формах и прочем. На днях прошло обучение для членов УИК, которое провели эксперты Центрального избиркома РФ. Основное требование для этой работы — умение общаться с людьми, грамотно доносить информацию о голосовании», — поделился собеседник агентства.

Ранее использование «Мобильной УИК» на выборах губернатора анонсировал председатель облизбиркома Игорь Халин. Пилотный проект будет работать в 10 участковых избиркомах Ишима. В ХМАО и ЯНАО тестировать технологию не будут. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября.

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На выборах губернатора Тюменской области протестируют новую технологию от ЦИК — «Мобильную участковую избирательную комиссию». Инновационный проект разработан для повышения явки на выборах. О принципах работы «Мобильной УИК» агентству рассказал источник из политического бомонда. «Члены УИК будут совершать поквартирные обходы и информировать избирателей о выборах, кандидатах, адресах проведения голосованиям, формах и прочем. На днях прошло обучение для членов УИК, которое провели эксперты Центрального избиркома РФ. Основное требование для этой работы — умение общаться с людьми, грамотно доносить информацию о голосовании», — поделился собеседник агентства. Ранее использование «Мобильной УИК» на выборах губернатора анонсировал председатель облизбиркома Игорь Халин. Пилотный проект будет работать в 10 участковых избиркомах Ишима. В ХМАО и ЯНАО тестировать технологию не будут. Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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