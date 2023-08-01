01 августа 2023
31 июля 2023

Бойца-активиста из ЯНАО представили к государственным наградам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Челябинск, вдв, десантники, день десантника, медаль за отвагу
Алексей Шевцов ожидает награждения за боевые заслуги Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов (позывной «Шива») прибыл на Ямал в краткосрочный отпуск. За время службы в зоне спецоперации он несколько раз совершал мужественные поступки, за которые представлен командованием к государственным наградам РФ, сообщил командир отряда URA.RU.

«При выполнении боевых задач проявлял смелость, решительность и дисциплинированность, был примером для молодых сослуживцев, оказывал помощь в эвакуации раненых, уверенно владеет вверенной ему техникой и оружием. Представлен к государственным наградам», — сообщается в характеристике на бойца, подписанной командиром отряда БАРС.

Корреспонденту агентства Алексей сообщил, что его представляли к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу». Он пробыл в зоне спецоперации полгода.

Ранее URA.RU рассказало, что боец принял решение добровольно заключить контракт с Минобороны РФ в январе. В зоне СВО неоднократно организовывал сборы для приобретения полезной техники и средств поддержки. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года, многие ямальцы принимают решение добровольно встать на защиту Отечества.

Характеристика на бойца Алексея Шевцова
Характеристика на бойца Алексея Шевцова
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Активист из ЯНАО Алексей Шевцов (позывной «Шива») прибыл на Ямал в краткосрочный отпуск. За время службы в зоне спецоперации он несколько раз совершал мужественные поступки, за которые представлен командованием к государственным наградам РФ, сообщил командир отряда URA.RU. «При выполнении боевых задач проявлял смелость, решительность и дисциплинированность, был примером для молодых сослуживцев, оказывал помощь в эвакуации раненых, уверенно владеет вверенной ему техникой и оружием. Представлен к государственным наградам», — сообщается в характеристике на бойца, подписанной командиром отряда БАРС. Корреспонденту агентства Алексей сообщил, что его представляли к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу». Он пробыл в зоне спецоперации полгода. Ранее URA.RU рассказало, что боец принял решение добровольно заключить контракт с Минобороны РФ в январе. В зоне СВО неоднократно организовывал сборы для приобретения полезной техники и средств поддержки. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года, многие ямальцы принимают решение добровольно встать на защиту Отечества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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