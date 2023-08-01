Бойца-активиста из ЯНАО представили к государственным наградам. Фото

02 августа 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Алексей Шевцов ожидает награждения за боевые заслуги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Активист из ЯНАО Алексей Шевцов (позывной «Шива») прибыл на Ямал в краткосрочный отпуск. За время службы в зоне спецоперации он несколько раз совершал мужественные поступки, за которые представлен командованием к государственным наградам РФ, сообщил командир отряда URA.RU. «При выполнении боевых задач проявлял смелость, решительность и дисциплинированность, был примером для молодых сослуживцев, оказывал помощь в эвакуации раненых, уверенно владеет вверенной ему техникой и оружием. Представлен к государственным наградам», — сообщается в характеристике на бойца, подписанной командиром отряда БАРС. Корреспонденту агентства Алексей сообщил, что его представляли к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу». Он пробыл в зоне спецоперации полгода. Ранее URA.RU рассказало, что боец принял решение добровольно заключить контракт с Минобороны РФ в январе. В зоне СВО неоднократно организовывал сборы для приобретения полезной техники и средств поддержки. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года, многие ямальцы принимают решение добровольно встать на защиту Отечества. Характеристика на бойца Алексея Шевцова Фото: читатель URA.RU

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов (позывной «Шива») прибыл на Ямал в краткосрочный отпуск. За время службы в зоне спецоперации он несколько раз совершал мужественные поступки, за которые представлен командованием к государственным наградам РФ, сообщил командир отряда URA.RU. «При выполнении боевых задач проявлял смелость, решительность и дисциплинированность, был примером для молодых сослуживцев, оказывал помощь в эвакуации раненых, уверенно владеет вверенной ему техникой и оружием. Представлен к государственным наградам», — сообщается в характеристике на бойца, подписанной командиром отряда БАРС. Корреспонденту агентства Алексей сообщил, что его представляли к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу». Он пробыл в зоне спецоперации полгода. Ранее URA.RU рассказало, что боец принял решение добровольно заключить контракт с Минобороны РФ в январе. В зоне СВО неоднократно организовывал сборы для приобретения полезной техники и средств поддержки. Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года, многие ямальцы принимают решение добровольно встать на защиту Отечества.