01 августа 2023

Курганскому депутату самому пришлось ремонтировать медпункт, на который ему жаловались. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, подстанция, красный крест, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, подстанция скорой медицинской помощи, скорая помошь
Депутат Юрий Ярушин замазывал трещины в ФАПе Шадринского округа Фото:

Курганский депутат Юрий Ярушин участвовал в ремонте фельдшерско-акушерского пункта в селе Кокорино Шадринского округа. Об этом Ярушин написал на своей странице во «ВКонтакте». Ранее о плачевном состоянии сельского медпункта жаловались местные жители.

«По предложению исполняющего обязанности главного врача Шадринской ЦРБ Дмитрия Клюш принял участие в проведении работ по текущему ремонту процедурного кабинета ФАП села Кокорино. Было выполнено оштукатуривание и покраска стен, и иные виды сопутствующих работ», — написал Ярушин.

От ЛДПР Ярушин подарил ФАПу новый тонометр. С руководством больницы он обсудил варианты взаимодействия при решении вопросов, связанных с проведением текущих ремонтов ФАПов и амбулаторий больницы.

Ранее URA.RU писало, что в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) села Кокорино образовались сквозные трещины на стенах. Фельдшер рассказала депутату Юрию Ярушину, что если ремонта не будет, ей придется за свой счет замазывать стены, чтобы продолжать работать. В департаменте здравоохранения на запрос URA.RU сообщили, что в 2023 году в ФАПе запланирован текущий ремонт. При получении федерального финансирования в перспективе рассматривается возможность установки в деревне Кокорино нового модульного ФАПа в ближайшие годы.

Депутат Юрий Ярушин (на фото слева) ремонтировал ФАП в деревне Кокорино
Депутат Юрий Ярушин (на фото слева) ремонтировал ФАП в деревне Кокорино
Ярушин подарил ФАПу новый тонометр
Ярушин подарил ФАПу новый тонометр

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Курганский депутат Юрий Ярушин участвовал в ремонте фельдшерско-акушерского пункта в селе Кокорино Шадринского округа. Об этом Ярушин написал на своей странице во «ВКонтакте». Ранее о плачевном состоянии сельского медпункта жаловались местные жители. «По предложению исполняющего обязанности главного врача Шадринской ЦРБ Дмитрия Клюш принял участие в проведении работ по текущему ремонту процедурного кабинета ФАП села Кокорино. Было выполнено оштукатуривание и покраска стен, и иные виды сопутствующих работ», — написал Ярушин. От ЛДПР Ярушин подарил ФАПу новый тонометр. С руководством больницы он обсудил варианты взаимодействия при решении вопросов, связанных с проведением текущих ремонтов ФАПов и амбулаторий больницы. Ранее URA.RU писало, что в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) села Кокорино образовались сквозные трещины на стенах. Фельдшер рассказала депутату Юрию Ярушину, что если ремонта не будет, ей придется за свой счет замазывать стены, чтобы продолжать работать. В департаменте здравоохранения на запрос URA.RU сообщили, что в 2023 году в ФАПе запланирован текущий ремонт. При получении федерального финансирования в перспективе рассматривается возможность установки в деревне Кокорино нового модульного ФАПа в ближайшие годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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