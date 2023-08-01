Курганскому депутату самому пришлось ремонтировать медпункт, на который ему жаловались. Фото

02 августа 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Депутат Юрий Ярушин замазывал трещины в ФАПе Шадринского округа Фото: Анна Майорова © URA.RU Курганский депутат Юрий Ярушин участвовал в ремонте фельдшерско-акушерского пункта в селе Кокорино Шадринского округа. Об этом Ярушин написал на своей странице во «ВКонтакте». Ранее о плачевном состоянии сельского медпункта жаловались местные жители. «По предложению исполняющего обязанности главного врача Шадринской ЦРБ Дмитрия Клюш принял участие в проведении работ по текущему ремонту процедурного кабинета ФАП села Кокорино. Было выполнено оштукатуривание и покраска стен, и иные виды сопутствующих работ», — написал Ярушин. От ЛДПР Ярушин подарил ФАПу новый тонометр. С руководством больницы он обсудил варианты взаимодействия при решении вопросов, связанных с проведением текущих ремонтов ФАПов и амбулаторий больницы. Ранее URA.RU писало, что в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) села Кокорино образовались сквозные трещины на стенах. Фельдшер рассказала депутату Юрию Ярушину, что если ремонта не будет, ей придется за свой счет замазывать стены, чтобы продолжать работать. В департаменте здравоохранения на запрос URA.RU сообщили, что в 2023 году в ФАПе запланирован текущий ремонт. При получении федерального финансирования в перспективе рассматривается возможность установки в деревне Кокорино нового модульного ФАПа в ближайшие годы. Депутат Юрий Ярушин (на фото слева) ремонтировал ФАП в деревне Кокорино фото: Юрий Ярушин, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/id241148892 Ярушин подарил ФАПу новый тонометр фото: Юрий Ярушин, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/id241148892

Курганский депутат Юрий Ярушин участвовал в ремонте фельдшерско-акушерского пункта в селе Кокорино Шадринского округа. Об этом Ярушин написал на своей странице во «ВКонтакте». Ранее о плачевном состоянии сельского медпункта жаловались местные жители. «По предложению исполняющего обязанности главного врача Шадринской ЦРБ Дмитрия Клюш принял участие в проведении работ по текущему ремонту процедурного кабинета ФАП села Кокорино. Было выполнено оштукатуривание и покраска стен, и иные виды сопутствующих работ», — написал Ярушин. От ЛДПР Ярушин подарил ФАПу новый тонометр. С руководством больницы он обсудил варианты взаимодействия при решении вопросов, связанных с проведением текущих ремонтов ФАПов и амбулаторий больницы. Ранее URA.RU писало, что в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) села Кокорино образовались сквозные трещины на стенах. Фельдшер рассказала депутату Юрию Ярушину, что если ремонта не будет, ей придется за свой счет замазывать стены, чтобы продолжать работать. В департаменте здравоохранения на запрос URA.RU сообщили, что в 2023 году в ФАПе запланирован текущий ремонт. При получении федерального финансирования в перспективе рассматривается возможность установки в деревне Кокорино нового модульного ФАПа в ближайшие годы.