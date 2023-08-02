В конкурсе на пост мэра Перми примет участие директор частной компании

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Семакин стал десятым претендентом на пост мэра Фото:

На участие в конкурсе по выбору главы Перми подал заявление новый десятый участник. Им стал директор компании «Желтранс» Александр Семакин.

«На конкурс по отбору главы Перми заявился еще один претендент — директор новоильинского ООО „Желтранс“ Александр Семакин», — сообщает «Коммерсант-Пермь». В пресс-службу пермской гордумы направлен запрос.

Ранее свою кандидатуру на должность мэра города предложили девять человек, в том числе и министр экономического развития края Эдуард Соснин. По информации источников URA.RU, его уже согласовали в администрации президента, однако против его назначения выступают в ФСБ. Конкурс по выбору главы состоится 18 августа. Должность мэра стала вакантной после перехода Алексей Демкина в краевое правительство.

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На участие в конкурсе по выбору главы Перми подал заявление новый десятый участник. Им стал директор компании «Желтранс» Александр Семакин. «На конкурс по отбору главы Перми заявился еще один претендент — директор новоильинского ООО „Желтранс“ Александр Семакин», — сообщает «Коммерсант-Пермь». В пресс-службу пермской гордумы направлен запрос. Ранее свою кандидатуру на должность мэра города предложили девять человек, в том числе и министр экономического развития края Эдуард Соснин. По информации источников URA.RU, его уже согласовали в администрации президента, однако против его назначения выступают в ФСБ. Конкурс по выбору главы состоится 18 августа. Должность мэра стала вакантной после перехода Алексей Демкина в краевое правительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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