В конкурсе на пост мэра Перми примет участие директор частной компании

02 августа 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Семакин стал десятым претендентом на пост мэра Фото: Владимир Андреев © URA.RU На участие в конкурсе по выбору главы Перми подал заявление новый десятый участник. Им стал директор компании «Желтранс» Александр Семакин. «На конкурс по отбору главы Перми заявился еще один претендент — директор новоильинского ООО „Желтранс“ Александр Семакин», — сообщает «Коммерсант-Пермь». В пресс-службу пермской гордумы направлен запрос. Ранее свою кандидатуру на должность мэра города предложили девять человек, в том числе и министр экономического развития края Эдуард Соснин. По информации источников URA.RU, его уже согласовали в администрации президента, однако против его назначения выступают в ФСБ. Конкурс по выбору главы состоится 18 августа. Должность мэра стала вакантной после перехода Алексей Демкина в краевое правительство.

На участие в конкурсе по выбору главы Перми подал заявление новый десятый участник. Им стал директор компании «Желтранс» Александр Семакин. «На конкурс по отбору главы Перми заявился еще один претендент — директор новоильинского ООО „Желтранс“ Александр Семакин», — сообщает «Коммерсант-Пермь». В пресс-службу пермской гордумы направлен запрос. Ранее свою кандидатуру на должность мэра города предложили девять человек, в том числе и министр экономического развития края Эдуард Соснин. По информации источников URA.RU, его уже согласовали в администрации президента, однако против его назначения выступают в ФСБ. Конкурс по выбору главы состоится 18 августа. Должность мэра стала вакантной после перехода Алексей Демкина в краевое правительство.