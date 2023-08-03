Марочко: Киев минирует пути отхода бойцов ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, оружие, вооружение, война, мина, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Киев минирует пути отхода штурмовых отрядов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинское командование отправляет штурмовые отряды на Краснолиманском направлении «в один конец», минируя пути отхода бойцов. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.

«На Краснолиманском направлении украинское командование отправляет штурмовые группы „в один конец“», — передает РИА Новости слова Марочко. По его информации, беспилотники зафиксировали факты дистанционного минирования местности в районе Торского.

В частности, минирование осуществляется противотанковыми и противопехотными минами. Такие минные заграждения лишают штурмовые группы ВСУ маневренности и отрезают пути отступления, заключил Марочко.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские командиры отправляют разведывательные группы на убой. На Западе также утверждают, что текущее наступление ВСУ — это военный кошмар, поскольку Россия подготовилась к атаке и не уступает территорию.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинское командование отправляет штурмовые отряды на Краснолиманском направлении «в один конец», минируя пути отхода бойцов. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. «На Краснолиманском направлении украинское командование отправляет штурмовые группы „в один конец“», — передает РИА Новости слова Марочко. По его информации, беспилотники зафиксировали факты дистанционного минирования местности в районе Торского. В частности, минирование осуществляется противотанковыми и противопехотными минами. Такие минные заграждения лишают штурмовые группы ВСУ маневренности и отрезают пути отступления, заключил Марочко. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские командиры отправляют разведывательные группы на убой. На Западе также утверждают, что текущее наступление ВСУ — это военный кошмар, поскольку Россия подготовилась к атаке и не уступает территорию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...