Украинское командование отправляет штурмовые отряды на Краснолиманском направлении «в один конец», минируя пути отхода бойцов. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники.
«На Краснолиманском направлении украинское командование отправляет штурмовые группы „в один конец“», — передает РИА Новости слова Марочко. По его информации, беспилотники зафиксировали факты дистанционного минирования местности в районе Торского.
В частности, минирование осуществляется противотанковыми и противопехотными минами. Такие минные заграждения лишают штурмовые группы ВСУ маневренности и отрезают пути отступления, заключил Марочко.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские командиры отправляют разведывательные группы на убой. На Западе также утверждают, что текущее наступление ВСУ — это военный кошмар, поскольку Россия подготовилась к атаке и не уступает территорию.
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