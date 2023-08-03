Марочко: Киев минирует пути отхода бойцов ВСУ

03 августа 2023 в 09:57 Размер текста - 17 +

Киев минирует пути отхода штурмовых отрядов ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское командование отправляет штурмовые отряды на Краснолиманском направлении «в один конец», минируя пути отхода бойцов. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. «На Краснолиманском направлении украинское командование отправляет штурмовые группы „в один конец“», — передает РИА Новости слова Марочко. По его информации, беспилотники зафиксировали факты дистанционного минирования местности в районе Торского. В частности, минирование осуществляется противотанковыми и противопехотными минами. Такие минные заграждения лишают штурмовые группы ВСУ маневренности и отрезают пути отступления, заключил Марочко. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские командиры отправляют разведывательные группы на убой. На Западе также утверждают, что текущее наступление ВСУ — это военный кошмар, поскольку Россия подготовилась к атаке и не уступает территорию.

Украинское командование отправляет штурмовые отряды на Краснолиманском направлении «в один конец», минируя пути отхода бойцов. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. «На Краснолиманском направлении украинское командование отправляет штурмовые группы „в один конец“», — передает РИА Новости слова Марочко. По его информации, беспилотники зафиксировали факты дистанционного минирования местности в районе Торского. В частности, минирование осуществляется противотанковыми и противопехотными минами. Такие минные заграждения лишают штурмовые группы ВСУ маневренности и отрезают пути отступления, заключил Марочко. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские командиры отправляют разведывательные группы на убой. На Западе также утверждают, что текущее наступление ВСУ — это военный кошмар, поскольку Россия подготовилась к атаке и не уступает территорию.