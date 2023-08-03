В курганской высотке, которую признали незаконной, распродали 12 квартир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский застройщик «АС-Групп» продает квартиры в многоэтажном доме, который достраивался без разрешения властей. Информация об этом размещена на сайте «ДОМ.РФ». В июне суд признал стройку незаконной, а госэкспертиза показала, что дому в микрорайоне Шевелевка грозит затопление.

«Застройщик: ООО „СЗ АС-Групп“. Распроданность квартир на 4.08.2023 — 10%. Продано 12 из 119. Средняя цена за один квадратный метр — 71 572 рубля», — указано на сайте. Выдача ключей запланирована в первом квартале 2024 года. При этом 11 квартир были проданы в марте 2023 года, несмотря на то, что прокуратура судилась с застройщиком.

Изначально разрешение на строительство высотки по улице 5-я Больничная, 2 выдавалось администрацией Кургана в 2021 году. После жалоб местных жителей прокуратура запретила продолжать стройку многоэтажного дома из-за недостаточного берегоукрепления. Позже выяснилось, что строительство объекта продолжилось. Застройщик заявлял URA.RU, что на это он получил разрешение от властей. В мэрии данную информацию опровергли. В конце июня 2023 года областной суд признал незаконность стройки многоэтажки на берегу реки Тобол. Госэкспертиза выявила множество нарушений при проектировании.

URA.RU направило официальный запрос строительной компании. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Кургане в высотке, строительство которой признали незаконной, застройщик распродал 12 квартир Скрин: сайт «ДОМ.РФ»