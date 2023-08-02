Жители Нового Уренгоя пожаловались властям на высокую стоимость недвижимости

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались городским властям на высокую стоимость недвижимости. Как написали горожане в telegram-чате властей, цены на жилье растут очень быстро.
«Что с ценами на жилье? Растут не по дням, а по часам. Кто-нибудь контролирует интересно? Такое ощущение, что цены на квартиры зависят от аппетита риэлторов», — написала Зарема в telegram-канале «Воронов Chat».
Горожане отметили, что стоимость зависит скорее всего от цен на строительные материалы, а риэлторы не имеют к этому отношения. «Цены на стройматериалы тоже стремительно растут. Тут много факторов играют свою роль и риэлторы, наверное, это самое последнее», — ответила Рузана Унежева. «А вы как хотели? Дорого, смотрите там, где по карману», — предложила Лана.
В мэрии горожанам ответили, что органы региональной и муниципальной власти не устанавливают цены. Цена на жилье в Новом Уренгое формируется так же, как и в целом по стране. «Компании — застройщики, основываясь на результатах финансового анализа рынка недвижимости и покупательской способности граждан, формируют цены на квартиры в своих строящихся объектах. Сейчас в округ активно привлекаются перспективные застройщики, что поможет снизить стоимость жилья на основе конкуренции», — пояснили там.
Ранее сообщалось, что жители Ноябрьска пожаловались на старый жилой фонд. Ямальцы не хотят покупать квартиры в старых дома и просят у властей больше новостроек.
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