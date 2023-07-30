Жители ЯНАО жалуются на квартиры в старом фонде и просят у властей новостройки

31 июля 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Жители Ноябрьска просят строить новое жилье Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) не хотят покупать квартиры в старом фонде и просят власти возводить в городе больше новостроек. Свои жалобы горожане выразили в соцсети «ВКонтакте». «Вопрос к администрации Ноябрьска! Почему в нашем прекрасном городе строится все что угодно, кроме нового жилья? Почему все новостройки для переселения, а обычным людям старая рухлядь на „Авито“? Получается, государство дает возможность людям приобрести жилье по льготный ставке, но Ноябрьск эту возможность забирает», — написала Алина Михеева в группе «НеТепичный Ноябрьск». Жители в комментариях поддержали автора поста. Многие также считают, что в городе не строится новое жилье. «Согласна, жилья нет, дома убитые и страшные и самое главное, что никто не говорит причину. Почему у нас нет нормальных новостроек?» — поинтересовалась Алена Милая. «Принципиально не хочу покупать жилье в старом доме. Жду, когда в городе появится современная недвижимость, хочу жить, где родился», — поделился мнением местный житель Игорь. В мэрии горожанам сообщили, что в Ноябрьске будут доступны для покупки 366 квартир в новых домах. В этом году планируется сдать в эксплуатацию пятиэтажный дом на 40 квартир на улице Советской, 28. Идут фундаментные работы по строительству шестиэтажки на улице Советской, 55. Там на выбор будет 66 квартир. Также возобновилось строительство шестисекционного дома переменной этажности. «В микрорайоне „В“ строители монтируют колонны и стены четырехэтажного дома на 64 квартиры, а в районе сквера „Мать и дитя“, возводят трехэтажный дом на 30 квартир — однокомнатных и двухкомнатных. Будут в городе и дома блокированной застройки — на улице Уренгойской возводят 10 блок-секций, а на ул. Северной — 20», — уточнили власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Ноябрьска (ЯНАО) не хотят покупать квартиры в старом фонде и просят власти возводить в городе больше новостроек. Свои жалобы горожане выразили в соцсети «ВКонтакте». «Вопрос к администрации Ноябрьска! Почему в нашем прекрасном городе строится все что угодно, кроме нового жилья? Почему все новостройки для переселения, а обычным людям старая рухлядь на „Авито“? Получается, государство дает возможность людям приобрести жилье по льготный ставке, но Ноябрьск эту возможность забирает», — написала Алина Михеева в группе «НеТепичный Ноябрьск». Жители в комментариях поддержали автора поста. Многие также считают, что в городе не строится новое жилье. «Согласна, жилья нет, дома убитые и страшные и самое главное, что никто не говорит причину. Почему у нас нет нормальных новостроек?» — поинтересовалась Алена Милая. «Принципиально не хочу покупать жилье в старом доме. Жду, когда в городе появится современная недвижимость, хочу жить, где родился», — поделился мнением местный житель Игорь. В мэрии горожанам сообщили, что в Ноябрьске будут доступны для покупки 366 квартир в новых домах. В этом году планируется сдать в эксплуатацию пятиэтажный дом на 40 квартир на улице Советской, 28. Идут фундаментные работы по строительству шестиэтажки на улице Советской, 55. Там на выбор будет 66 квартир. Также возобновилось строительство шестисекционного дома переменной этажности. «В микрорайоне „В“ строители монтируют колонны и стены четырехэтажного дома на 64 квартиры, а в районе сквера „Мать и дитя“, возводят трехэтажный дом на 30 квартир — однокомнатных и двухкомнатных. Будут в городе и дома блокированной застройки — на улице Уренгойской возводят 10 блок-секций, а на ул. Северной — 20», — уточнили власти.