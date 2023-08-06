Компания, сломавшая карьеру губернатора, требует 181 млн рублей с мэрии Челябинска

Компания «Южуралмост» подала иск в арбитражный суд Фото: Владимир Жабриков

Разорившаяся компания «ЮжУралМост» требует взыскать с мэрии Челябинска почти 200 млн рублей долга по муниципальному контракту. Соответствующая информация появилась в картотеке судебных дел. Перед тем, как обанкротиться, фирма попала в скандал, сорвавший переизбрание губернатора региона Бориса Дубровского.

«Акционерное общество „ЮжУралМост“ обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к муниципальному образованию „Город Челябинск“ в лице администрации Челябинска о взыскании задолженности по муниципальному контракту от 21.08.2017 № Ф.2017.348707 в размере 181 миллиона 816 тысяч 982 рублей. Производство по настоящему делу приостановить до окончания проведения экспертизы. Назначить рассмотрение вопроса о возобновлении производства по делу на 13 сентября 2023 года», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, спор касается работ, выполненных в рамках строительства транспортной развязки по улице Братьев Кашириных на участке от улицы Кирова до улицы Российской с выходом на улицу Труда в Челябинске. Точнее, в каком объеме и с каким качеством эти работы были исполнены «ЮжУралМостом».

В мэрию Челябинска и АО «ЮжУралМост» направлены письменные запросы. Ответ на них к моменту публикации новости не поступил.

На сегодня «Южуралмост» по решению суда признали банкротом. Кредитор, компания «Урал-Сервис-Групп», заявил о включении в реестр требований 75,3 млн рублей. Должник не уплатил эту сумму по договору о транспортных услугах с предоставлением спецтехники.

Должность губернатора Дубровский досрочно покинул весной 2019 года. Отставка проходила на фоне обвинений со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о картельном сговоре, участником которого был «Южуралмост». По мнению представителей ФАС, заключенные антиконкурентные соглашения на 2,4 млрд рублей помогли компании заработать увеличенную прибыль на дорожных работах.