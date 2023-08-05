Военный эксперт Насонов: западной техникой в зоне СВО управляют польские наемники

06 августа 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Западные страны больше доверяют польским наемникам, чем ВСУ, сообщил Роман Насонов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западной военной техники в зоне спецоперации управляют польские наемники, так как страны-поставщики оружия не доверяют вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «Западные страны могут передавать технику польским подразделениям и частям, которые уже там представлены. Так, за возможность попадания в качестве трофеев в российскую коллекцию они боятся меньше, потому что полякам и другим наймитам доверяют больше. Также они сами, в том числе дистанционным образом, используют это оружие напрямую», — сказал Роман Насонов. Кроме того, уточнил военный эксперт, сверхсовременное оружие навряд ли появится в зоне СВО. «Большая часть современного высокотехнологического оружия, которым обладает Запад, не имеет реальной практики проверки его эффективности в современном общевойсковом бою. Интерес к определению качества исполненного оружия западные страны-производители имеют. Однако они боятся поставлять это оружие украинским вооруженным формированиям», — заключил он. Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что Запад будет поставлять на Украину старое вооружение, утилизируя его таким образом. Тем временем французский политик Флориан Филиппо добавил, что Большинство жителей США выступают против отправки дополнительного оружия для Украины. По его мнению, это может привести к переменам политического курса Вашингтона по Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западной военной техники в зоне спецоперации управляют польские наемники, так как страны-поставщики оружия не доверяют вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом URA.RU рассказал военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «Западные страны могут передавать технику польским подразделениям и частям, которые уже там представлены. Так, за возможность попадания в качестве трофеев в российскую коллекцию они боятся меньше, потому что полякам и другим наймитам доверяют больше. Также они сами, в том числе дистанционным образом, используют это оружие напрямую», — сказал Роман Насонов. Кроме того, уточнил военный эксперт, сверхсовременное оружие навряд ли появится в зоне СВО. «Большая часть современного высокотехнологического оружия, которым обладает Запад, не имеет реальной практики проверки его эффективности в современном общевойсковом бою. Интерес к определению качества исполненного оружия западные страны-производители имеют. Однако они боятся поставлять это оружие украинским вооруженным формированиям», — заключил он. Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что Запад будет поставлять на Украину старое вооружение, утилизируя его таким образом. Тем временем французский политик Флориан Филиппо добавил, что Большинство жителей США выступают против отправки дополнительного оружия для Украины. По его мнению, это может привести к переменам политического курса Вашингтона по Украине.