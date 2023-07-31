Депутат Госдумы назвал новый тренд в поставках техники на Украину

Депутат Госдумы Хамитов заявил о продолжении поставок старой техники для ВСУ
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Техника, поставленная Западом на Украину, устарела, уверен Амир Хамитов Фото:

Запад будет поставлять на Украину старое вооружение, утилизируя его таким образом. Для Киева это единственный шанс продолжить вести боевые действия, отметил в беседе с URA.RU депутат Госдумы Амир Хамитов.

«Вот уже и на государственном уровне признается, что Украину под видом суперсовременной техники снабжают попросту хламом, который европейцы не хотят даже хранить. Участь киевского режима незавидна: стать общемировой свалкой для утилизации устаревшей и ненужной техники и все-таки выпрашивать новые и новые подачки, потому что других шансов продлить свою агонию уже не осталось», — заявил депутат.

По его мнению, Запад понесет ответственность за поставки даже такого вооружения. «Спонсорам этого режима придется нести ответственность за эскалацию конфликта и многочисленные жертвы. Когда будут достигнуты цели, поставленные нашим президентом, Владимиром Путиным, всем международным преступникам придется нести ответственность за содеянное», — уверен Хамитов.

Ранее издание The Times сообщило об утилизации части военной техники, которая могла бы отправиться на Украину. По информации журналистов, было утилизировано несколько десятков танков, которые сочли «не подлежащими ремонту», а их утилизация обошлась налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов.

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Запад будет поставлять на Украину старое вооружение, утилизируя его таким образом. Для Киева это единственный шанс продолжить вести боевые действия, отметил в беседе с URA.RU депутат Госдумы Амир Хамитов. «Вот уже и на государственном уровне признается, что Украину под видом суперсовременной техники снабжают попросту хламом, который европейцы не хотят даже хранить. Участь киевского режима незавидна: стать общемировой свалкой для утилизации устаревшей и ненужной техники и все-таки выпрашивать новые и новые подачки, потому что других шансов продлить свою агонию уже не осталось», — заявил депутат. По его мнению, Запад понесет ответственность за поставки даже такого вооружения. «Спонсорам этого режима придется нести ответственность за эскалацию конфликта и многочисленные жертвы. Когда будут достигнуты цели, поставленные нашим президентом, Владимиром Путиным, всем международным преступникам придется нести ответственность за содеянное», — уверен Хамитов. Ранее издание The Times сообщило об утилизации части военной техники, которая могла бы отправиться на Украину. По информации журналистов, было утилизировано несколько десятков танков, которые сочли «не подлежащими ремонту», а их утилизация обошлась налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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