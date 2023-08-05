Общественник выразил недоумение после проведенных работ на дороге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общественник из Шадринска (Курганская область) Вячеслав Табашников раскритиковал работу местных коммунальных служб, которые выпустили поливальные машины, окатившие дорогу тонкими струями воды. Ранее регион захлестнуло сильными ливнями.

«С какой целью производился такой полив, для галочки? С таким напором и точностью, как по линейке, можно одной машиной помыть все автодороги в Курганской области, тем более после дождя», — написал Вячеслав Табашников в своей группе «Шадринск — Регион 45» в соцсети «ВКонтакте».

В России уборка автодорог имеет свои строгие регламенты. От мойки поливка отличается тем, что струи воды направлены вперед или вверх, в результате вода смачивает покрытие, создавая прохладу. При мойке вода выбрасывается тонкими струями через систему сопел под большим давлением, убирая загрязнения, далее следует уборка трасс механизированным или ручным способом.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию территории с просьбой прокомментировать претензии шадринского общественника. Ответ ожидается.

URA.RU уже писало, что в Кургане дороги и придомовые территории затопило дождями. Об этом сообщали жители в разных частях города.