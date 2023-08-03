Дороги и придомовые территории в Кургане затопило прошедшими дождями. Об этом сообщают местные жители из разных частей города.
«Короче, плывем. Последствия сегодняшнего дождя», — передает telegram-канал «Короче, Курган», где опубликовано фото с огромными лужами у дома.
На видео, выложенных в соцсетях, видны затопленные проезжие части. При этом ливневки работают исправно, отмечают курганцы.
Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию города с просьбой прокомментировать происходящее. Информация будет дополнена после получения ответа.
Ранее жители Кургана заметили, что в детской поликлинике, открытой в начале этого года, на одном из этажей протекает потолок. В областном депздраве URA.RU ответили, что ситуация находится по контроле ведомства, а причины устанавливаются. Жителей региона предупреждали, что с 1 по 4 августа на территории ожидаются сильные дожди и грозы с порывистым ветром.
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