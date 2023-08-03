03 августа 2023

В Кургане улицы и дворы затопило ливнем. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень в Челябинске, авто, фольксваген, ливень, туарег, дождь
Сильные дожди обрушились на Курган Фото:

Дороги и придомовые территории в Кургане затопило прошедшими дождями. Об этом сообщают местные жители из разных частей города.

«Короче, плывем. Последствия сегодняшнего дождя», — передает telegram-канал «Короче, Курган», где опубликовано фото с огромными лужами у дома.

На видео, выложенных в соцсетях, видны затопленные проезжие части. При этом ливневки работают исправно, отмечают курганцы.

Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию города с просьбой прокомментировать происходящее. Информация будет дополнена после получения ответа.

Ранее жители Кургана заметили, что в детской поликлинике, открытой в начале этого года, на одном из этажей протекает потолок. В областном депздраве URA.RU ответили, что ситуация находится по контроле ведомства, а причины устанавливаются. Жителей региона предупреждали, что с 1 по 4 августа на территории ожидаются сильные дожди и грозы с порывистым ветром.

Горожане выкладывают последствия дождя в соцсетях и мессенджерах
Горожане выкладывают последствия дождя в соцсетях и мессенджерах
Фото:

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Дороги и придомовые территории в Кургане затопило прошедшими дождями. Об этом сообщают местные жители из разных частей города. «Короче, плывем. Последствия сегодняшнего дождя», — передает telegram-канал «Короче, Курган», где опубликовано фото с огромными лужами у дома. На видео, выложенных в соцсетях, видны затопленные проезжие части. При этом ливневки работают исправно, отмечают курганцы. Корреспондент URA.RU направил запрос в мэрию города с просьбой прокомментировать происходящее. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее жители Кургана заметили, что в детской поликлинике, открытой в начале этого года, на одном из этажей протекает потолок. В областном депздраве URA.RU ответили, что ситуация находится по контроле ведомства, а причины устанавливаются. Жителей региона предупреждали, что с 1 по 4 августа на территории ожидаются сильные дожди и грозы с порывистым ветром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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