05 августа 2023
04 августа 2023

В ЯНАО два байкера пострадали на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Мотоциклисты не справились с управлением и упали со своих транспортных средств Фото:

В поселке Тазовский (ЯНАО) 5 августа на 22 километре автодороги два водителя мотоциклов пострадали в результате падения. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.

«В микрорайоне Коротчаево на 22 километре автодороги около 13:30 часов водители мотоциклов „Suzuki RF400R“ и „Shonda Shadow 750“ не справились с управлением, допустили падение транспортных средств. В результате ДТП оба водителя травмированы», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

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В поселке Тазовский (ЯНАО) 5 августа на 22 километре автодороги два водителя мотоциклов пострадали в результате падения. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона. «В микрорайоне Коротчаево на 22 километре автодороги около 13:30 часов водители мотоциклов „Suzuki RF400R“ и „Shonda Shadow 750“ не справились с управлением, допустили падение транспортных средств. В результате ДТП оба водителя травмированы», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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