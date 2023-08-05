В ЯНАО два байкера пострадали на трассе

Мотоциклисты не справились с управлением и упали со своих транспортных средств
В поселке Тазовский (ЯНАО) 5 августа на 22 километре автодороги два водителя мотоциклов пострадали в результате падения. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.
«В микрорайоне Коротчаево на 22 километре автодороги около 13:30 часов водители мотоциклов „Suzuki RF400R“ и „Shonda Shadow 750“ не справились с управлением, допустили падение транспортных средств. В результате ДТП оба водителя травмированы», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.
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