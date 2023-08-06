Жителей Тюменской области ждут грозы и ветер

Во время грозы ожидается усиление порывов ветра
Во вторник 8 августа и среду 9 августа в Тюменской области ожидается грозы с усилением ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В Тюменской области днем 8 и 9 августа ожидаются грозы. Ветер северо-западного направления 5-11 метров в секунду, с усилением при грозе до 14-15 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления.
При этом в регионе будет сохраняться теплая погода. Температура воздуха ночью 8 и 9 августа составит +11,+18 градусов, днем — +23,+29 градусов. Местами будут идти кратковременные дожди.
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