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Жителей Тюменской области ждут грозы и ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Шторм . Пермь, гроза, штормовое предупреждение, туча над городом, дождь
Во время грозы ожидается усиление порывов ветра Фото:

Во вторник 8 августа и среду 9 августа в Тюменской области ожидается грозы с усилением ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Тюменской области днем 8 и 9 августа ожидаются грозы. Ветер северо-западного направления 5-11 метров в секунду, с усилением при грозе до 14-15 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления.

При этом в регионе будет сохраняться теплая погода. Температура воздуха ночью 8 и 9 августа составит +11,+18 градусов, днем — +23,+29 градусов. Местами будут идти кратковременные дожди.

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Во вторник 8 августа и среду 9 августа в Тюменской области ожидается грозы с усилением ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В Тюменской области днем 8 и 9 августа ожидаются грозы. Ветер северо-западного направления 5-11 метров в секунду, с усилением при грозе до 14-15 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления. При этом в регионе будет сохраняться теплая погода. Температура воздуха ночью 8 и 9 августа составит +11,+18 градусов, днем — +23,+29 градусов. Местами будут идти кратковременные дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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