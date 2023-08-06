Миллиардер заводит «серого кардинала» в «Водоканал» Екатеринбурга

Владимира Коромыслова хотят вернуть в екатеринбургский «Водоканал»

07 августа 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

В самом предприятии говорят, что о неожиданном камбэке пока не слышали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В разгар подготовки екатеринбургского «Водоканала» к концессии контролирующий предприятие владелец «Мотива» Виталий Кочетков укрепляет менеджерскую команду. По данным URA.RU, в ближайшее время в руководство «Водоканала» может вернуться Владимир Коромыслов, бывший и. о. гендиректора. При этом нынешний руководитель — депутат гордумы Антон Гусев — заявил, что впервые об этом слышит. «Кочетков провел с Коромысловым переговоры. Предполагается, что он станет советником гендиректора (то есть Гусева — прим. ред.). А фактически — теневым главой: все реальные решения будут за ним. Это делается для того, чтобы избежать провалов в производственной и инвестиционной программах. А такая угроза существует из-за кадровых перестановок последних месяцев», — поделился источник агентства в горадминистрации. Коромыслова относят к команде экс-гендиректора «Водоканала» (2010—2018 гг.), бывшего первого вице-мэра Екатеринбурга (2019—2020 гг.) Александра Ковальчика. До 2015 года Коромыслов был директором «Водоканала» по производству. В 2019-м он вернулся на предприятие в качестве заместителя гендиректора, и несколько месяцев исполнял обязанности гендиректора. В то время URA.RU публиковало расследование о финансовых схемах МУП «Водоканал». В нем говорилось, что Коромыслов контролировал деятельность зарегистрированного на Сейшельских островах предприятия Silverway group LTD. Офшорная фирма была частью схемы по поставке МУП «Водоканал» зарубежного оборудования по завышенным ценам. Коромыслова уволили в декабре 2019-го — по инициативе Кочеткова, как раз тогда устанавливавшего контроль над «Водоканалом». С другим советником гендиректора — Александром Караваевым — у Коромыслова, говорят, отношения плохие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «У меня нет такой информации [о возвращении Коромыслова]», — заявил URA.RU Гусев. Он также дал понять, что в дополнительных советниках и специалистах-производственниках нужды нет. «У нас прекрасно работает Шутов Кирилл Николаевич (технический директор — прим. ред.). Он со всем справляется», — отметил Гусев. В городской власти ходит также слух, что на позицию «серого кардинала» предприятия Кочетков также рассматривал бывшего технического директора «Водоканала» Сергея Никифорова. Он был уволен в июне 2021-го — тоже по инициативе бизнесмена. Как писало URA.RU, в апреле Кочетков при поддержке губернатора Евгения Куйвашева вернул фактический контроль над «Водоканалом» — в отставку был отправлен гендиректор Евгений Лузгин. Изначально он был лоялен Кочеткову, но в конце 2022 занял позицию мэра Алексея Орлова, когда тот принялся отстранять людей Кочеткова от управления предприятием. Лузгина и сменил близкий к Кочеткову Гусев. Но чтобы установить не сиюминутный, а долгосрочный контроль над миллиардными оборотами «Водоканала», Кочеткову необходима концессия. Сразу после отставки Лузгина питерская компания «Водные ресурсы», которую связывают с Кочетковым, направила в мэрию соответствующую заявку. Но чиновники ее отклонили, сочтя невыгодной для бюджета. Ожидается, что осенью «Водные ресурсы» направят переделанный пакет документов. Конкурировать с «Водными ресурсами» планируют как минимум «Росводоканал» Михаила Фридмана и ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В разгар подготовки екатеринбургского «Водоканала» к концессии контролирующий предприятие владелец «Мотива» Виталий Кочетков укрепляет менеджерскую команду. По данным URA.RU, в ближайшее время в руководство «Водоканала» может вернуться Владимир Коромыслов, бывший и. о. гендиректора. При этом нынешний руководитель — депутат гордумы Антон Гусев — заявил, что впервые об этом слышит. «Кочетков провел с Коромысловым переговоры. Предполагается, что он станет советником гендиректора (то есть Гусева — прим. ред.). А фактически — теневым главой: все реальные решения будут за ним. Это делается для того, чтобы избежать провалов в производственной и инвестиционной программах. А такая угроза существует из-за кадровых перестановок последних месяцев», — поделился источник агентства в горадминистрации. Коромыслова относят к команде экс-гендиректора «Водоканала» (2010—2018 гг.), бывшего первого вице-мэра Екатеринбурга (2019—2020 гг.) Александра Ковальчика. До 2015 года Коромыслов был директором «Водоканала» по производству. В 2019-м он вернулся на предприятие в качестве заместителя гендиректора, и несколько месяцев исполнял обязанности гендиректора. В то время URA.RU публиковало расследование о финансовых схемах МУП «Водоканал». В нем говорилось, что Коромыслов контролировал деятельность зарегистрированного на Сейшельских островах предприятия Silverway group LTD. Офшорная фирма была частью схемы по поставке МУП «Водоканал» зарубежного оборудования по завышенным ценам. Коромыслова уволили в декабре 2019-го — по инициативе Кочеткова, как раз тогда устанавливавшего контроль над «Водоканалом». «У меня нет такой информации [о возвращении Коромыслова]», — заявил URA.RU Гусев. Он также дал понять, что в дополнительных советниках и специалистах-производственниках нужды нет. «У нас прекрасно работает Шутов Кирилл Николаевич (технический директор — прим. ред.). Он со всем справляется», — отметил Гусев. В городской власти ходит также слух, что на позицию «серого кардинала» предприятия Кочетков также рассматривал бывшего технического директора «Водоканала» Сергея Никифорова. Он был уволен в июне 2021-го — тоже по инициативе бизнесмена. Как писало URA.RU, в апреле Кочетков при поддержке губернатора Евгения Куйвашева вернул фактический контроль над «Водоканалом» — в отставку был отправлен гендиректор Евгений Лузгин. Изначально он был лоялен Кочеткову, но в конце 2022 занял позицию мэра Алексея Орлова, когда тот принялся отстранять людей Кочеткова от управления предприятием. Лузгина и сменил близкий к Кочеткову Гусев. Но чтобы установить не сиюминутный, а долгосрочный контроль над миллиардными оборотами «Водоканала», Кочеткову необходима концессия. Сразу после отставки Лузгина питерская компания «Водные ресурсы», которую связывают с Кочетковым, направила в мэрию соответствующую заявку. Но чиновники ее отклонили, сочтя невыгодной для бюджета. Ожидается, что осенью «Водные ресурсы» направят переделанный пакет документов. Конкурировать с «Водными ресурсами» планируют как минимум «Росводоканал» Михаила Фридмана и ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.