07 августа 2023

В Курганской области пересыхает местный аналог Мертвого моря, куда едут туристы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, санаторий, озеро, петухово, озеро медвежье, санаторий озеро медвежье
В Курганской области пересыхает местный аналог Мертвого моря Фото:

В Курганской области пересыхает соленое озеро Медвежье, которое еще называют уральским аналогом Мертвого моря. Своими глазами ситуацию на водоеме увидела корреспондент URA.RU.

«На озере очень много соли, а местами вода не доходит даже до щиколотки. По берегам сразу видно, что ранее воды было больше, но она высохла. Вероятно, так сказывается отсутствие дождей и сильная засуха», — передает корреспондент агентства.

Журналист отмечает, что на озере стало меньше отдыхающих. Среди оставшихся корреспондент заметила одного мужчину, который пять дней провел на водоеме, чтобы вылечить палец на руке. С его слов, он долгое время не мог им пошевелить и собирался делать операцию. Мужчина отмечает, что ему удалось вылечить палец, проводя целый день в воде на данном озере. Курганцы утверждают, что им в лечении помогает высокая концентрация соли в воде.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к главе отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского управления Росрыболовства Алексею Коеву. Он пояснил, что проблема с уровнем воды в Курганской области уже стала тенденцией. Со слов Коева, такая ситуация встречается на только на озере Медвежье, но и на территории всей Курганской области и Уральского федерального округа. Отмечается, что сейчас регион переживает маловодный период, но сам Коев отмечает, что сложно сказать, когда он закончится.

Озеро Медвежье, расположенное в Петуховском муниципальном округе, славится лечебными свойствами. Благодаря высокому содержанию минералов и солей, вода там обладает противовоспалительными, антибактериальными и антисептическими свойствами. На берегу озера расположен одноименный санаторий.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пересохла река. Причиной такой проблеме стало то, что после наводнения русло реки начало течь в обход деревни. Из-за этого приходилось отсыпать земляную дамбу.

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В Курганской области пересыхает соленое озеро Медвежье, которое еще называют уральским аналогом Мертвого моря. Своими глазами ситуацию на водоеме увидела корреспондент URA.RU. «На озере очень много соли, а местами вода не доходит даже до щиколотки. По берегам сразу видно, что ранее воды было больше, но она высохла. Вероятно, так сказывается отсутствие дождей и сильная засуха», — передает корреспондент агентства. Журналист отмечает, что на озере стало меньше отдыхающих. Среди оставшихся корреспондент заметила одного мужчину, который пять дней провел на водоеме, чтобы вылечить палец на руке. С его слов, он долгое время не мог им пошевелить и собирался делать операцию. Мужчина отмечает, что ему удалось вылечить палец, проводя целый день в воде на данном озере. Курганцы утверждают, что им в лечении помогает высокая концентрация соли в воде. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к главе отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского управления Росрыболовства Алексею Коеву. Он пояснил, что проблема с уровнем воды в Курганской области уже стала тенденцией. Со слов Коева, такая ситуация встречается на только на озере Медвежье, но и на территории всей Курганской области и Уральского федерального округа. Отмечается, что сейчас регион переживает маловодный период, но сам Коев отмечает, что сложно сказать, когда он закончится. Озеро Медвежье, расположенное в Петуховском муниципальном округе, славится лечебными свойствами. Благодаря высокому содержанию минералов и солей, вода там обладает противовоспалительными, антибактериальными и антисептическими свойствами. На берегу озера расположен одноименный санаторий. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пересохла река. Причиной такой проблеме стало то, что после наводнения русло реки начало течь в обход деревни. Из-за этого приходилось отсыпать земляную дамбу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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