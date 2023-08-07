В Курганской области пересыхает местный аналог Мертвого моря, куда едут туристы. Видео

08 августа 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

В Курганской области пересыхает местный аналог Мертвого моря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области пересыхает соленое озеро Медвежье, которое еще называют уральским аналогом Мертвого моря. Своими глазами ситуацию на водоеме увидела корреспондент URA.RU. «На озере очень много соли, а местами вода не доходит даже до щиколотки. По берегам сразу видно, что ранее воды было больше, но она высохла. Вероятно, так сказывается отсутствие дождей и сильная засуха», — передает корреспондент агентства. Журналист отмечает, что на озере стало меньше отдыхающих. Среди оставшихся корреспондент заметила одного мужчину, который пять дней провел на водоеме, чтобы вылечить палец на руке. С его слов, он долгое время не мог им пошевелить и собирался делать операцию. Мужчина отмечает, что ему удалось вылечить палец, проводя целый день в воде на данном озере. Курганцы утверждают, что им в лечении помогает высокая концентрация соли в воде. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к главе отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского управления Росрыболовства Алексею Коеву. Он пояснил, что проблема с уровнем воды в Курганской области уже стала тенденцией. Со слов Коева, такая ситуация встречается на только на озере Медвежье, но и на территории всей Курганской области и Уральского федерального округа. Отмечается, что сейчас регион переживает маловодный период, но сам Коев отмечает, что сложно сказать, когда он закончится. Озеро Медвежье, расположенное в Петуховском муниципальном округе, славится лечебными свойствами. Благодаря высокому содержанию минералов и солей, вода там обладает противовоспалительными, антибактериальными и антисептическими свойствами. На берегу озера расположен одноименный санаторий. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пересохла река. Причиной такой проблеме стало то, что после наводнения русло реки начало течь в обход деревни. Из-за этого приходилось отсыпать земляную дамбу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области пересыхает соленое озеро Медвежье, которое еще называют уральским аналогом Мертвого моря. Своими глазами ситуацию на водоеме увидела корреспондент URA.RU. «На озере очень много соли, а местами вода не доходит даже до щиколотки. По берегам сразу видно, что ранее воды было больше, но она высохла. Вероятно, так сказывается отсутствие дождей и сильная засуха», — передает корреспондент агентства. Журналист отмечает, что на озере стало меньше отдыхающих. Среди оставшихся корреспондент заметила одного мужчину, который пять дней провел на водоеме, чтобы вылечить палец на руке. С его слов, он долгое время не мог им пошевелить и собирался делать операцию. Мужчина отмечает, что ему удалось вылечить палец, проводя целый день в воде на данном озере. Курганцы утверждают, что им в лечении помогает высокая концентрация соли в воде. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к главе отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского управления Росрыболовства Алексею Коеву. Он пояснил, что проблема с уровнем воды в Курганской области уже стала тенденцией. Со слов Коева, такая ситуация встречается на только на озере Медвежье, но и на территории всей Курганской области и Уральского федерального округа. Отмечается, что сейчас регион переживает маловодный период, но сам Коев отмечает, что сложно сказать, когда он закончится. Озеро Медвежье, расположенное в Петуховском муниципальном округе, славится лечебными свойствами. Благодаря высокому содержанию минералов и солей, вода там обладает противовоспалительными, антибактериальными и антисептическими свойствами. На берегу озера расположен одноименный санаторий. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области пересохла река. Причиной такой проблеме стало то, что после наводнения русло реки начало течь в обход деревни. Из-за этого приходилось отсыпать земляную дамбу.